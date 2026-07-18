佐佐木朗希火球壓制洋基　「21顆」100英里速球締道奇新紀錄

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間18日先發對戰洋基，主投5.2局僅失1分（非自責），雖然無緣拿下本季第4勝，但全場飆出21顆球速突破100英里（約160.9公里）的速球，創下自2008年開始有投球追蹤數據以來，道奇投手單場最多100英里速球紀錄。

佐佐木此役從首局就火力全開，面對高施密特（Paul Goldschmidt）時投出生涯旅美最快的101.8英里（約163.8公里）速球，全場共投5.2局，被敲5支安打、失1分，該分並非自責分。

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4局下因中外野手失誤及捕手捕逸失掉唯一分數，最終在6局下留下跑者後退場，未能終止近2個月的勝投荒。

除了最快101.8英里外，佐佐木本場四縫線速球平均球速達100.1英里（約161公里），整場共投出21顆100英里以上速球，其中8顆更超過101英里（約162.5公里），展現旅美以來最具壓制力的一戰。

MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）賽後在社群平台X指出，佐佐木此役21顆100英里以上速球，創下自2008年開始有投球追蹤數據以來，道奇投手單場最多紀錄。