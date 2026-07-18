鄭宗哲連兩戰敲安！紅襪雙重賽橫掃光芒豪取11連勝

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

波士頓紅襪18日（台灣時間）與光芒進行雙重賽，在首戰以10比0完封對手後，第二戰再以5比3贏球，豪取本季大聯盟最長的11連勝。台灣好手鄭宗哲此役先發第9棒出賽，連兩場比賽都有安打演出，持續把握出賽機會。

鄭宗哲2局下迎來此役首打席，在兩好一壞落後下，逮中一顆偏低的慢速曲球，擊出中外野落地安打，不過後續兩名打者皆遭解決，未能延續攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下，鄭宗哲第二次打擊時展現選球能力，成功獲得保送上壘。隨後下一棒席格勒（Anthony Seigler）敲出二壘安打，將他送回本壘，也幫助紅襪把領先擴大至5比3。

6局下第三個打席，鄭宗哲面對老將金布瑞爾（Craig Kimbrel），遭連續速球壓制，最終揮空吞下三振，結束此役所有打席，全場3打席、2打數1安打，另選到1次保送，連續兩場比賽都有安打進帳。

紅襪首局就陷入0比2落後，光芒靠著德盧卡（Jonny DeLuca）的適時安打先馳得點。不過紅襪立即展開反攻，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）首局轟出兩分砲追平比分，康崔拉斯（Willson Contreras）隨後補上一發陽春砲，幫助球隊反以3比2超前。

Wilyer Abreu quickly ties this game for the @RedSox with a 2-run tank ???? pic.twitter.com/tAQEoLiUuD — MLB (@MLB) July 17, 2026

3局上，光芒靠著卡米內洛（Junior Caminero）的陽春全壘打再度追平，但紅襪下個半局立刻回敬攻勢，阿布瑞尤再度開轟完成單場雙響砲，重新取得4比3領先。4局下，席格勒的二壘安打送回鄭宗哲，將比分擴大為5比3，也成為此役最後保險分。

先發投手里維拉（Eduardo Rivera）投2.1局失3分退場後，紅襪牛棚全面接管戰局，6名後援投手合力投出6.2局僅失1分，成功封鎖光芒打線。終結者查普曼（Aroldis Chapman）9局上登板，連飆2次三振，順利守住勝利。

紅襪完成雙重賽橫掃，在明星賽後延續火燙氣勢，不僅將連勝推進至11場，也把勝率重新拉回五成，持續朝季後賽席位邁進。