字母哥首曝加盟熱火心聲　向萊利坦言：我很害怕

▲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今夏透過交易加盟邁阿密熱火，結束效力密爾瓦基公鹿13年的生涯，他在加盟記者會上透露，自己與熱火總裁萊利（Pat Riley）第一次通話時，坦承內心其實相當害怕，也正是這通電話，讓他真正放下過去、迎接新的開始。

安戴托昆波表示，自己依舊非常尊重公鹿，「談到公鹿，我現在的狀態很好，我非常尊重他們，我也希望他們尊重我，以及我為那座城市所做的一切。」

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安戴托昆波坦言，接到萊利電話後，讓自己真正有了告別過去的感覺，「我終於有種真正放下的感覺，我心想，好，現在是一個新的開始，而我也向他展現了自己比較脆弱的一面。」

安戴托昆波透露，「我跟他說，我知道你們都把我看成是一頭高大、強壯的野獸，但說到底，我也是人，我也有情緒，我告訴他，我很害怕，我真的有點害怕，這一切都不一樣了，但我非常尊重你。」

除了分享心境外，安戴托昆波也回憶，自己年輕時曾到熱火球館訓練，還特地跑到萊利辦公室附近「偷偷看了一下」，想知道這位傳奇總裁平時工作的地方，他也向萊利承諾，未來會全力以赴，尊重熱火的球隊文化與歷史，希望能替球隊留下屬於自己的印記。

萊利則透露，從兩人第一次通話中，就感受到安戴托昆波對勝利的渴望，「我從他的聲音裡感受到那份決心，也聽見了我、史波斯卓（Erik Spoelstra）以及阿里森（Arison）家族一直追求的目標。」

萊利接著表示，「他談的只有一件事，就是贏球，那通電話談的就是生意，就是贏球，他想贏，而且想贏得更大的成就，我們不會保證任何事情，但我們想贏，就像波提斯今天早上說的一樣，我們的目標就是總冠軍，而且我們不想再等待。」