比起對阿根廷更怕直升機　西班牙主帥曝冠軍賽防梅西對策

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃決賽將於台灣時間20日在紐約紐澤西競技場點燃戰火，由力拚睽違16年重返榮耀的西班牙，對決尋求衛冕的阿根廷。西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）出席18日賽前記者會，先幽默說比起阿根廷自己更怕搭直升機，至於要怎麼守球王梅西（Lionel Messi），他給出令人意料之外的回答。

記者會一開場，被問到對決阿根廷的嚴肅話題，德拉富恩特就先幽默地表示：「記者會結束後我得搭直升機回飯店，這反而讓我心跳加速。」隨後他便自信滿滿地說道，「除此之外，我沒有任何擔憂。我們將發揮自身優勢，全力壓制這個強大的對手。兩隊都是頂尖的優秀隊伍，相信會是一場精彩的賽事。」

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現場媒體詢問西班牙是否會對梅西採取「人盯人防守」時，德拉富恩特分享了一段過往他對梅西印象深刻的經驗。

▲西班牙隊總教練德拉富恩特。（圖／達志影像／美聯社）

「當時我去巴塞隆納比賽，看到他們用人盯人防守梅西，直到70分鐘為止都維持0比0平手，但因為負責盯人的球員領到黃牌被迫換下，結果換人後的短短15分鐘內，就被他連進4球。」基於這段經驗，德拉富恩特明確表示西班牙決賽不會採取人盯人戰術，但也不會放鬆警戒，「若問要不要進行人盯人防守？我的答案是『不』。但若問是否會全程隨時盯防梅西？那當然要！」