預告季軍賽將變陣！法國主帥：不能以2連敗結束世界盃

▲世界盃法國隊教練團。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍賽將於台灣時間19日登場，由法國對陣英格蘭。對於掌法國隊兵符長達14年的主帥德尚（Didier Deschamps）而言，這場比賽不僅是本屆賽事的收官之戰，更是他個人執教生涯告別戰。儘管四強敗給西班牙令球隊士氣受挫，但德尚今在記者會明確表示，絕不允許球隊以二連敗結束世界盃之旅。

法國四強以不敵西班牙無緣爭冠，球隊隨後移師邁阿密，法國《隊報》指出，球員們曾向教練團爭取自由時間以轉換心情，甚至一度商討將門禁設於午夜0點，但最終未獲批准。據悉，主帥德尚之所以堅持紀律，是因為他不希望這屆世界盃、以及身為法國國家隊教練長達14年任期，以「兩連敗」作結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了追求有始有終的勝利，報導指出，德尚正考慮在季軍戰進行大幅度的陣容輪換，教練團將在評估球員的體能狀況與參賽意願後，進行大規模的人員調整。

▲世界盃法國隊主帥德尚。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在準決賽因背部疼痛退場的後衛薩利巴（William Saliba）幾乎確定缺陣，小腿受傷的門將桑巴（Brice Samba）也預計無法出場。另一方面，先發守門員預計將由邁尼昂（Mike Maignan）擔任，王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）雖然身上有傷，但為了拚世界盃金靴獎二連霸，還是決定戰到最後。

談到離任前的感觸，德尚坦言：「我當然會想念這支法國國家隊，畢竟我在這裡度過了很長的時間。」但他強調，此刻並非感傷的時候，必須專注於最後的戰役，「現在只考慮著選手們。他們還有機會以勝利為這屆賽事劃下句點。」