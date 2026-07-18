道奇赫南德茲最快月底歸隊　24歲新秀遭點名下放

▲赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇下半季即將迎來重要戰力回歸，因左側腹拉傷進入傷兵名單的工具人赫南德茲（Kiké Hernández）於18日(台灣時間)在3A奧克拉荷馬市展開復健賽。根據《MLB.com》報導，若復健過程順利，他最快將於29日主場迎戰水手之戰重返大聯盟。

赫南德茲去年球季結束後接受左手肘手術，因此直到5月25日對洛磯之戰才完成本季初登場。然而，他復出後僅打了2場比賽，就因左側腹拉傷，再度被放進傷兵名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然本季至今只留下2場出賽紀錄，但赫南德茲的表現相當驚人，4打數全部敲出安打，其中包括2支二壘安打、1發全壘打，包辦4分打點，火燙手感令人印象深刻。

《MLB.com》分析指出，隨著赫南德茲即將歸隊，道奇勢必得騰出26人名單空間，而24歲內野新秀佛里蘭（Alex Freeland）被視為最可能遭下放的人選。24歲的佛里蘭本季獲得穩定出賽機會，截至目前已出賽69場，繳出打擊率2成34、3支全壘打、19分打點的成績。

儘管佛里蘭本季獲得不少磨練機會，但赫南德茲擁有豐富季後賽經驗且能夠勝任一壘、二壘、三壘、游擊及外野各位置，向來是總教練羅伯斯（Dave Roberts）調度上的重要活棋。道奇目前高居分區龍頭，進入下半季後需持續鞏固領先優勢，球團勢必更傾向保留經驗豐富的即戰力，因此佛里蘭很可能成為這波人員異動的犧牲者。