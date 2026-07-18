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亞馬爾無礙冠軍戰確定能上！主帥盼外界別拿他跟梅西比

▲西班牙19歲天才亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙19歲天才亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

距離2026年世界盃決賽僅剩兩天，西班牙隊迎來好消息。19歲邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）先前在四強賽大腿遭重踢、缺席訓練，不過短暫休息後已重新歸隊，總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）18日在賽前記者會上也證實亞馬爾身體已無大礙，可出戰與阿根廷的冠軍戰。

亞馬爾在四強賽中成功製造關鍵十二碼罰球，但也讓他左大腿出現輕微不適。為求謹慎，西班牙教練組於16日安排他進行差異化調整與休養，但在17日於紐澤西進行的閉門訓練中，亞馬爾已重新投入控球練習，也跟隊友們完成合練。

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「他在上一場比賽中受了點撞擊，就是那次點球的過程中。出於預防、安全以及為了他本人與所有人的安心，我們昨天讓他休息。今天他已與全體隊友一同練習，所有球員皆可出賽。」德拉富恩特強調，教練團對這位超新星抱持高度期待，「我們需要拉明展現他原本的實力，因為他擁有不可估量的潛力。」

面對即將到來的決賽，外界常將亞馬爾與阿根廷球王梅西進行對比，德拉富恩特對此給予高度評價，但同時呼籲外界給予年輕球員空間，「梅西是獨一無二的存在，他擁有非凡的才華，更重要的是，他是年輕球員的榜樣。但拉明必須成為他自己，我們只需支持他，確保他能保持原本的最佳狀態即可。」

關鍵字： 2026世足亞馬爾西班牙隊阿根廷世界盃決賽

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