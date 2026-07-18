佐佐木朗希5.2局失1分　飆大聯盟最速163.8公里

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希18日在後半季首戰作客洋基，迎來本季第17場先發，主投5.2局用94球，被敲5支安打，送出5次三振、1次四死球，失掉1分但非自責分。

佐佐木首局火球連發，面對葛施密特（Paul Goldschmidt）時飆出101.8英里、約163.8公里四縫線速球，寫下大聯盟生涯最快球速，並以三上三下開局。

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3局佐佐木被敲二壘安打，之後再讓葛里沙姆（Trent Grisham）上壘，形成一出局一、二壘有人。不過他隨即以指叉球讓萊斯（Ben Rice）擊出二壘方向雙殺打，成功化解危機。

4局兩出局後，多明奎茲（Jasson Domínguez）敲出外野安打，中外野手帕赫斯（Andy Pages）處理球發生失誤，讓跑者進占三壘。下一棒奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）打擊時，捕手拉辛（Dalton Rushing）發生捕逸，洋基先馳得點，這1分不列入佐佐木自責分。

佐佐木5局演出三上三下，6局一出局時投出的第80球仍達101.2英里。之後接連被萊斯與貝林傑（Cody Bellinger）敲安，在兩出局一、二壘有人時退場。 道奇打線前6局面對柯爾（Gerrit Cole）僅敲3安、未能得分，佐佐木也無緣拿下自5月24日以來的首勝。

不過7局上，蒙西（Max Muncy）敲出兩分砲，幫助道奇以2比1逆轉超前洋基，也讓先前退場的佐佐木朗希逃過敗投。