運動雲

>

163.8公里刷新紀錄！佐佐木朗希壓制洋基　隊友失誤讓好投變調

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希18日在客場先發出戰紐約洋基，繳出5.2局失1分的優質內容，最快球速飆到101.8英里（約163.8公里），刷新個人大聯盟生涯紀錄。

可惜道奇守備出現亂流，打線也遭到洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）封鎖，讓他無緣拿下本季第4勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木迎接本季第17場先發，也是生涯首度對決洋基，他此役共用94球，僅被敲出5支安打，送出5次三振、1次觸身球，失掉1分並非自責分，退場時道奇仍以0比1落後。

佐佐木開賽就展現驚人火球威力，首局先讓葛里沙姆（Trent Grisham）擊出游擊飛球，再以超過100英里的速球壓制萊斯（Ben Rice），形成左外野飛球出局。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

面對第3棒葛施密特（Paul Goldschmidt）時，佐佐木首球直接催出101.8英里速球，寫下轉戰大聯盟後個人最快紀錄，最後再用滑球讓對手揮棒落空，三振結束半局，首局演出完美的3上3下。

佐佐木第2局持續壓制洋基打線，率先三振明星賽最有價值球員貝林傑（Cody Bellinger），雖然在兩出局後被奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出中外野安打，仍成功解決下一棒，力保不失。

第3局佐佐木遭遇本場首次危機，先被敲出二壘安打，接著又投出觸身球，形成一出局一、二壘有人；不過他面對萊斯僅用一球就製造二壘方向滾地球，順利形成雙殺，化解失分危機。

▲Jasson Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jasson Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

比賽僵局直到第4局才被打破；佐佐木先連續三振葛施密特與貝林傑，在兩出局、壘上無人的情況下，被多明格斯（Jasson Domínguez）敲出右中外野深遠安打。

道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）處理球時發生失誤，讓多明格斯一路推進至三壘，隨後奇澤姆打擊時，捕手拉辛（Dalton Rushing）發生捕逸，多明格斯趁機奔回本壘，洋基靠著道奇接連出現守備瑕疵，取得1比0領先。

佐佐木第5局迅速回穩，讓洋基下半段棒次3上3下，第6局續投後，他先被萊斯敲出右外野安打，兩出局後又遭貝林傑擊出中外野安打，在一、二壘有人的情況下退場，所幸接手的牛棚成功守住，沒有讓壘上跑者回來得分。

道奇打線前6局面對柯爾束手無策，遲遲無法攻下分數，也讓佐佐木即使投出本季代表作之一，仍無法取得勝投資格。

關鍵字： 紐約洋基、MLB、洛杉磯道奇、大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

世足冠軍爭霸　超級電腦、專家全看好西班牙奪冠

世足冠軍爭霸　超級電腦、專家全看好西班牙奪冠

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2林襄被馬傑森公主抱2次！

3ESPN預測一面倒：7人看好西班牙奪冠

42026世界盃爭霸　運彩冠軍賠率曝光

5大谷翔平MVP獨走　美媒：現在頒無妨

最新新聞

1佐佐木朗希飆大聯盟最速163.8公里！

2亞馬爾傷勢無礙　冠軍戰確定能上

3佐佐木朗希壓制洋基打線

4野火惡化空氣　守護者海盜改打雙重賽

5阿根廷不只有梅西　西班牙有備而來

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366