163.8公里刷新紀錄！佐佐木朗希壓制洋基　隊友失誤讓好投變調

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希18日在客場先發出戰紐約洋基，繳出5.2局失1分的優質內容，最快球速飆到101.8英里（約163.8公里），刷新個人大聯盟生涯紀錄。

可惜道奇守備出現亂流，打線也遭到洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）封鎖，讓他無緣拿下本季第4勝。

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佐佐木迎接本季第17場先發，也是生涯首度對決洋基，他此役共用94球，僅被敲出5支安打，送出5次三振、1次觸身球，失掉1分並非自責分，退場時道奇仍以0比1落後。

佐佐木開賽就展現驚人火球威力，首局先讓葛里沙姆（Trent Grisham）擊出游擊飛球，再以超過100英里的速球壓制萊斯（Ben Rice），形成左外野飛球出局。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



面對第3棒葛施密特（Paul Goldschmidt）時，佐佐木首球直接催出101.8英里速球，寫下轉戰大聯盟後個人最快紀錄，最後再用滑球讓對手揮棒落空，三振結束半局，首局演出完美的3上3下。

佐佐木第2局持續壓制洋基打線，率先三振明星賽最有價值球員貝林傑（Cody Bellinger），雖然在兩出局後被奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出中外野安打，仍成功解決下一棒，力保不失。

第3局佐佐木遭遇本場首次危機，先被敲出二壘安打，接著又投出觸身球，形成一出局一、二壘有人；不過他面對萊斯僅用一球就製造二壘方向滾地球，順利形成雙殺，化解失分危機。

▲Jasson Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）



比賽僵局直到第4局才被打破；佐佐木先連續三振葛施密特與貝林傑，在兩出局、壘上無人的情況下，被多明格斯（Jasson Domínguez）敲出右中外野深遠安打。

道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）處理球時發生失誤，讓多明格斯一路推進至三壘，隨後奇澤姆打擊時，捕手拉辛（Dalton Rushing）發生捕逸，多明格斯趁機奔回本壘，洋基靠著道奇接連出現守備瑕疵，取得1比0領先。

Heads-up baserunning by The Martian to manufacture a run pic.twitter.com/AvkzQQyTiR — New York Yankees (@Yankees) July 18, 2026

佐佐木第5局迅速回穩，讓洋基下半段棒次3上3下，第6局續投後，他先被萊斯敲出右外野安打，兩出局後又遭貝林傑擊出中外野安打，在一、二壘有人的情況下退場，所幸接手的牛棚成功守住，沒有讓壘上跑者回來得分。

道奇打線前6局面對柯爾束手無策，遲遲無法攻下分數，也讓佐佐木即使投出本季代表作之一，仍無法取得勝投資格。