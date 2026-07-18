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野火釀空氣品質惡化　守護者、海盜延賽改打雙重賽

▲世界盃足球賽冠軍戰即將開踢，但紐約州、紐澤西州卻因為野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。。（圖／達志影像／美聯社）

▲野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

守護者與海盜原訂18日進行明星賽後首場系列賽，不過受到野火引發的空氣品質惡化影響，比賽確定延至19日，兩隊將改打分開進行的雙重賽。

兩隊與裁判團在美東時間下午4時30分開會討論，當時空氣品質指數（AQI）來到203，已達「非常不健康」甚至具危險性的程度，因此決定延賽。

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雙重賽首戰預計於美東時間下午1時10分開打，晚場則排在7時10分，不過當地晚間仍有降雨預報，賽事能否順利進行仍待觀察。

原訂18日先發的海盜瓊斯（Jared Jones）與守護者威廉斯（Gavin Williams），將改在雙重賽首戰登板。晚場部分，守護者預計升上左投艾倫（Logan Allen）先發，這將是他本季第2次登上大聯盟，海盜則尚未公布人選。 明星賽後首個系列賽對兩隊都相當關鍵。

守護者目前51勝46敗，與白襪並列美聯中區首位；海盜則以50勝47敗，落後國聯最後一張外卡席次2場。 守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）表示，明星賽期間讓球員有48小時陪伴家人、暫時遠離球場，對身心調整很有幫助，「希望大家都有機會關機休息，也能藉此稍微重新充電。」

此外，守護者也迎來好消息，受傷的明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）已開始進行守備訓練。 拉米瑞茲6月13日對老虎之戰，5局擊出界外飛球時造成左手鉤狀骨骨折，並於6月16日接受手術移除骨折部位，當時預估將缺陣5至7週。 沃格特透露，拉米瑞茲近期持續積極復健，跑動速度甚至比季初更快，也已開始模擬比賽局數，目前尚未確定是否需要安排復健賽，將由球員依自身狀況決定何時準備好回歸。

關鍵字： 野火延賽雙重賽AQI超標拉米瑞茲海盜守護者

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