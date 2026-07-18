運動雲

>

先禮後兵？稱梅西是GOAT但西班牙隊長說有信心奪冠

▲西班牙隊長羅德里（Rodri）出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙隊長羅德里（Rodri）出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃決賽將於台灣時間20日凌晨開踢，由衛冕軍阿根廷對決西班牙。賽前兩隊於紐約舉行聯合記者會，西班牙中場大將、隊長羅德里（Rodri）出席記者會時，對阿根廷靈魂人物梅西（Lionel Messi）展現高度敬意，但談到冠軍賽時信心十足，直言西班牙已經證明自己是一支不易被擊敗的球隊。

談及即將交手的梅西，羅德里給予極高評價：「就個人而言，我認為他是史上最偉大的球員，擁有帶領國家隊奪冠及再度挺進決賽的實力。」但他同時提醒，西班牙不能陷入只防梅西的陷阱：「我不認為阿根廷只依靠梅西，他們陣中集結了水準極高的球員。我們必須對里奧保持高度警戒，但對其他球員同樣不能掉以輕心，必須給予同等的關注。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界詢問西班牙隊的弱點，羅德里巧妙回應：「我沒打算在這裡說，否則會被對手記下來的。」隨後他補充道，「任何球隊都有強項與弱點。但我們是一支非常成熟完整的球隊，透過整屆賽事的表現，我們已經證明了我們是不容易被擊敗的對手。」

他進一步指出，西班牙隊目前為止僅失1球，無論在敵陣、中場或我方半場的掌控力皆相當穩定，「從意義上來說，我不認為我們有太多弱點，但我會把這一點藏在心裡。」不過羅德里也認為這場冠軍賽將比以往更加激烈，但他深信球隊自2024年歐錦賽後，已有足夠的心理準備面對這場檢驗。

西班牙與阿根廷在國際賽歷史對戰紀錄為6勝6敗2平手，勢均力敵。兩隊過去唯一一次在世界盃交手是1966年小組賽，當時由阿根廷獲勝。隨著原訂舉行的「歐美超級盃」取消，本屆決賽被視為兩大洲冠軍之間最直接的實力對決。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西羅德里西班牙阿根廷

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

世足冠軍爭霸　超級電腦、專家全看好西班牙奪冠

世足冠軍爭霸　超級電腦、專家全看好西班牙奪冠

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2林襄被馬傑森公主抱2次！

3ESPN預測一面倒：7人看好西班牙奪冠

42026世界盃爭霸　運彩冠軍賠率曝光

5大谷翔平MVP獨走　美媒：現在頒無妨

最新新聞

1佐佐木朗希飆大聯盟最速163.8公里！

2亞馬爾傷勢無礙　冠軍戰確定能上

3佐佐木朗希壓制洋基打線

4野火惡化空氣　守護者海盜改打雙重賽

5阿根廷不只有梅西　西班牙有備而來

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366