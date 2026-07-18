先禮後兵？稱梅西是GOAT但西班牙隊長說有信心奪冠

▲西班牙隊長羅德里（Rodri）出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃決賽將於台灣時間20日凌晨開踢，由衛冕軍阿根廷對決西班牙。賽前兩隊於紐約舉行聯合記者會，西班牙中場大將、隊長羅德里（Rodri）出席記者會時，對阿根廷靈魂人物梅西（Lionel Messi）展現高度敬意，但談到冠軍賽時信心十足，直言西班牙已經證明自己是一支不易被擊敗的球隊。

談及即將交手的梅西，羅德里給予極高評價：「就個人而言，我認為他是史上最偉大的球員，擁有帶領國家隊奪冠及再度挺進決賽的實力。」但他同時提醒，西班牙不能陷入只防梅西的陷阱：「我不認為阿根廷只依靠梅西，他們陣中集結了水準極高的球員。我們必須對里奧保持高度警戒，但對其他球員同樣不能掉以輕心，必須給予同等的關注。」

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針對外界詢問西班牙隊的弱點，羅德里巧妙回應：「我沒打算在這裡說，否則會被對手記下來的。」隨後他補充道，「任何球隊都有強項與弱點。但我們是一支非常成熟完整的球隊，透過整屆賽事的表現，我們已經證明了我們是不容易被擊敗的對手。」

他進一步指出，西班牙隊目前為止僅失1球，無論在敵陣、中場或我方半場的掌控力皆相當穩定，「從意義上來說，我不認為我們有太多弱點，但我會把這一點藏在心裡。」不過羅德里也認為這場冠軍賽將比以往更加激烈，但他深信球隊自2024年歐錦賽後，已有足夠的心理準備面對這場檢驗。

西班牙與阿根廷在國際賽歷史對戰紀錄為6勝6敗2平手，勢均力敵。兩隊過去唯一一次在世界盃交手是1966年小組賽，當時由阿根廷獲勝。隨著原訂舉行的「歐美超級盃」取消，本屆決賽被視為兩大洲冠軍之間最直接的實力對決。