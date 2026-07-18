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冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

▲梅西18年前曾與還是嬰兒的亞馬爾留下珍貴的奇蹟合照，如今兩人將在2026世界盃冠軍賽正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西曾與還是嬰兒的亞馬爾留下奇蹟合照，如今兩人將在2026世界盃冠軍賽正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃即將在台灣時間下週一（20日）畫下句點。在決賽開踢前夕，FIFA於紐約舉辦「Fanatics Fest」，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）受邀出席，受訪首度談到19年前與西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）那幾張廣為流傳的奇蹟合照，大呼太瘋狂，「當時他還是個嬰兒，如今我們竟然要在世界盃冠軍賽舞台對決！」

FIFA位於紐約「Fanatics Fest」舉辦冠軍賽年聯合記者會。阿根廷隊由梅西、馬丁尼茲（Emi Martínez）及斯卡洛尼（Lionel Scaloni）總教練出席；西班牙隊則由羅德里（Rodri）與德拉富恩特（Luis de la Fuente）總教練代表。

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活動現場聚集購票入場的粉絲。豪華的嘉賓陣容更是成為焦點，不僅有英格蘭傳奇後衛費迪南德（Rio Ferdinand）擔任主持人，網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）、NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）以及NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）也到場。

當被布雷迪問起「19年前的奇蹟合照」，梅西說：「看到那張照片時，真的覺得太瘋狂了，這就是人生啊。他當時還只是個嬰兒，現在我們竟然能一同站在世界盃決賽的舞台上對決。這真的很美妙、很不可思議，但這就是現實。」

接著他話鋒一轉，坦言看到亞馬爾的確也讓他鬥志十足，「他（亞馬爾）才19歲就已是世界頂級球員之一，他手上正握著成就歷史的絕佳機會。作為對手，為了不讓他如願，我會竭盡全力。」

關鍵字： 2026世足梅西亞馬爾世界盃決賽阿根廷

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