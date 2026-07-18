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大谷翔平傷勢「新情報」！羅伯斯曝治療細節：不是抽積水

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷翔平左膝最新狀況，表示他並非接受抽取關節積液的治療，而是注射名為「Orthovisc」的關節潤滑劑，藉此緩解左膝疼痛。這項說法與先前外界認知有所不同，引起多名美國記者即時報導。

羅伯斯表示，大谷在12日（台灣時間13日）上半季最後一戰結束後接受注射治療，隨後安排4天不傳球，讓藥劑充分作用。原本外界傳出大谷將抽取左膝積水，但球隊最終似乎改變治療方式。

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若後續恢復順利，大谷預計近日進牛棚調整，有望在台灣時間週四作客費城人的比賽重返投手丘。至於接下來的二刀流安排，羅伯斯表示將視左膝狀況而定，球隊會比以往準備更多減輕負擔的方式，包括拉長登板間隔。

羅伯斯同時否認大谷可能在休賽季接受手術，直言這種可能性「幾乎沒有」。

《橘郡紀事報》道奇隨隊記者普朗克特（Bill Plunkett）在社群平台指出，大谷上周並未接受膝蓋積液抽取，而是注射Orthovisc，以減輕膝部疼痛。 《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）則表示，大谷「預計」將在費城登板；洛杉磯當地電台AM570主持人瓦西（David Vassegh）同步報導相關消息。大谷能否順利擺脫左膝不適，再度以二刀流身分出賽，成為下半季焦點。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊左膝傷勢Orthovisc二刀流

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