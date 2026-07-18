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鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

記者王真魚／綜合報導

旅美好手鄭宗哲18日在紅襪與光芒雙重賽首戰先發出賽，靠著神奇觸擊巧妙敲出帶有打點的內野安打，單場4打數1安打、貢獻1分打點。紅襪則在6局下猛攻6分，終場以10比0完封美聯東區龍頭光芒，豪取10連勝。

鄭宗哲此役擔任第9棒、鎮守游擊。2局下首度上場打擊，面對3顆球遭到三振；5局下再度站上打擊區，在滿球數後將95.5英里四縫線速球打向中外野，擊球初速93.6英里，最後形成高飛球出局。

紅襪前5局取得3比0領先，其中吉田正尚敲出本季第4轟，近3場比賽已有2發全壘打。

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6局下紅襪展開大局，開局連續4名打者上壘，杜倫（Jarren Duran）在滿壘時敲出穿越內野的安打，送回2分。接著納瓦瑞茲（Carlos Narváez）執行強迫取分成功，光芒捕手傳往一壘又發生失誤，紅襪持續攻占一、三壘。

輪到鄭宗哲打擊時，他鎖定第一球96英里伸卡球擺出短棒，將球點向三壘方向。球沿著邊線緩慢滾動，一度偏出界外，之後又回到界內並停在線上附近，形成帶有1分打點的內野安打。這球擊球初速僅16.9英里，飛行距離2英尺。

▲▼鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

紅襪該局共打了11人次，靠著6支安打、1次觸身球、1次保送及1次敬遠攻下6分，將領先擴大為9比0。 7局下納瓦瑞茲再敲陽春砲，紅襪取得10比0領先。

鄭宗哲同局第四度上場，與投手纏鬥至第8球後，將96.4英里伸卡球強勁擊向中外野，擊球初速達102英里、飛行距離385英尺，可惜最後遭對手在全壘打牆前接殺。 紅襪先發左投班奈特（Jake Bennett）主投6局，僅被敲出1支安打，另有1次保送、3次三振，沒有失分，順利收下勝投。這名菜鳥本季累計投53.2局，防禦率2.35、每局被上壘率0.88。

打線方面，吉田正尚與納瓦瑞茲合計敲出6支安打、2發全壘打，聯手貢獻6分打點；德賓（Caleb Durbin）也有3安打演出，杜倫則進帳3分打點。

紅襪終場以10比0完封光芒，自7月2日不敵國民後拉出10連勝，近17場比賽拿下15勝，目前追上水手與雙城，並列美聯最後一張外卡席次。

紅襪本季曾在6月18日遭藍鳥橫掃後，戰績跌至低於5成勝率14場，如今已大幅扭轉頹勢。 更不容易的是，紅襪近期仍面臨傷兵與禁賽問題，包括新星安東尼（Roman Anthony）、上季美聯賽揚獎票選第2的克羅切（Garrett Crochet）都因傷缺陣，蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、厄利（Connelly Early）也退出先發輪值，康崔拉斯（Willson Contreras）則自7月9日起遭禁賽。不過球隊在少了這名明星一壘手後，仍打出5戰全勝。 鄭宗哲全場4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，另有1次三振。

關鍵字： 鄭宗哲紅襪光芒MLB外卡

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