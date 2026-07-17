運動雲

>

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

記者杜奕君／台北報導

2026 JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽台北站，17日晚間在信義區舉行最終總決賽，雖然天公不作美一度下起大雨讓比賽暫停，但卻澆不熄參賽選手與觀眾熱情。中華職棒人氣球星「台灣隊長」陳傑憲，身為JORDAN品牌代言球星，也親自現身觀賽，並曝光個人「沒有極限」專屬T恤其中意涵，帥氣模樣引發球迷熱烈歡迎。

▲「台灣隊長」陳傑憲帥氣現身2026 JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽台北站。（圖／記者杜奕君攝）

▲「台灣隊長」陳傑憲帥氣現身2026 JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽台北站。（圖／記者杜奕君攝）

即便天公不作美，但JORDAN THE ONE 台北站決賽現場依舊擠滿朝聖人潮。身為中職人氣指標，陳傑憲以一身俐落的運動裝扮亮相，胸前的「限界はない」（沒有極限）字樣格外吸睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這款專屬T恤，陳傑憲透露，「我的格言就是沒有極限，這句話對我意義深遠。每個人都應該不斷挑戰自我、讓自己成長，這不只是印在衣服上的字，更是我每天提醒自己要變得更好的動力。」

除了分享個人哲學，陳傑憲也不忘為即將到來的中職明星賽強力催票。他強調，「明星賽一年比一年精彩、熱鬧，希望喜歡棒球的球迷一定要進場，一起參與這場屬於棒球人的盛會。」

有趣的是，雖然身處職棒殿堂，陳傑憲私下卻是個不折不扣的「籃球癡」。他笑說，「除了棒球，我最喜歡的就是籃球！但大家知道棒球員最怕受傷，小時候教練都會嚴禁我們打球，就怕手指『吃蘿蔔』或是腳踝扭傷。」

觀察起場上的單挑對決，陳傑憲對女生組的表現印象尤為深刻，特別點名「大魔王」王妍心。陳傑憲驚訝表示，「前幾天跟她們吃飯，覺得她外型很靦腆害羞，沒想到一上場完全是『反差萌』，打球非常凶悍！不管是速度還是投籃準度，尤其是衝撞的爆發力，我覺得連我上去打，可能都會被她打爆！」

關鍵字： 陳傑憲JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽JORDAN籃球中職台灣隊長

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／昨天選秀今天簽約！　台籃最強狀元賀丹複數年合約加盟海神

快訊／昨天選秀今天簽約！　台籃最強狀元賀丹複數年合約加盟海神

無敵艦隊決賽勝率驚人！　西班牙「21世紀決賽全勝」

無敵艦隊決賽勝率驚人！　西班牙「21世紀決賽全勝」

比梅西還狂！進攻三區成功傳球173次　西班牙羅德里創神紀錄

比梅西還狂！進攻三區成功傳球173次　西班牙羅德里創神紀錄

世足決賽前夕爆發危機　紐約煙霾鎖城但西班牙無懼練球

世足決賽前夕爆發危機　紐約煙霾鎖城但西班牙無懼練球

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

勇士簽211公分「伊朗高塔」新秀　莫森披7號球衣加盟

勇士簽211公分「伊朗高塔」新秀　莫森披7號球衣加盟

攻城獅戰力再升級！「經驗值前鋒」蘇奕晉加盟　合體老戰友盧冠軒

攻城獅戰力再升級！「經驗值前鋒」蘇奕晉加盟　合體老戰友盧冠軒

惜敗世界第1！　葉宏蔚、詹又蓁混雙止步日本賽8強

惜敗世界第1！　葉宏蔚、詹又蓁混雙止步日本賽8強

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2林襄被馬傑森公主抱2次！

3ESPN預測一面倒：7人看好西班牙奪冠

42026世界盃爭霸　運彩冠軍賠率曝光

5貝克漢傻了！梅西讓英格蘭「做夢」10分鐘

最新新聞

1陳傑憲帥氣現身JORDAN籃球單挑賽！

2明星賽首日先發名單出爐　江坤宇4棒

3林襄被馬傑森公主抱2次！

4世足冠軍爭霸　超級電腦、專家挺西班牙奪冠

5世足季軍戰　姆巴佩爭金靴成焦點

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

【泰格與雪兒】男友母胎單身

【農機也算交通工具】男中午喝3罐啤酒...開耕耘機回田裡秒撞

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366