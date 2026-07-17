台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

記者杜奕君／台北報導

2026 JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽台北站，17日晚間在信義區舉行最終總決賽，雖然天公不作美一度下起大雨讓比賽暫停，但卻澆不熄參賽選手與觀眾熱情。中華職棒人氣球星「台灣隊長」陳傑憲，身為JORDAN品牌代言球星，也親自現身觀賽，並曝光個人「沒有極限」專屬T恤其中意涵，帥氣模樣引發球迷熱烈歡迎。

▲「台灣隊長」陳傑憲帥氣現身2026 JORDAN THE ONE 全球新星單挑賽台北站。（圖／記者杜奕君攝）

即便天公不作美，但JORDAN THE ONE 台北站決賽現場依舊擠滿朝聖人潮。身為中職人氣指標，陳傑憲以一身俐落的運動裝扮亮相，胸前的「限界はない」（沒有極限）字樣格外吸睛。

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談到這款專屬T恤，陳傑憲透露，「我的格言就是沒有極限，這句話對我意義深遠。每個人都應該不斷挑戰自我、讓自己成長，這不只是印在衣服上的字，更是我每天提醒自己要變得更好的動力。」

除了分享個人哲學，陳傑憲也不忘為即將到來的中職明星賽強力催票。他強調，「明星賽一年比一年精彩、熱鬧，希望喜歡棒球的球迷一定要進場，一起參與這場屬於棒球人的盛會。」

有趣的是，雖然身處職棒殿堂，陳傑憲私下卻是個不折不扣的「籃球癡」。他笑說，「除了棒球，我最喜歡的就是籃球！但大家知道棒球員最怕受傷，小時候教練都會嚴禁我們打球，就怕手指『吃蘿蔔』或是腳踝扭傷。」

觀察起場上的單挑對決，陳傑憲對女生組的表現印象尤為深刻，特別點名「大魔王」王妍心。陳傑憲驚訝表示，「前幾天跟她們吃飯，覺得她外型很靦腆害羞，沒想到一上場完全是『反差萌』，打球非常凶悍！不管是速度還是投籃準度，尤其是衝撞的爆發力，我覺得連我上去打，可能都會被她打爆！」