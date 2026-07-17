林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

▲馬傑森 林襄。（圖／翻攝自Instagram／jak05.15、95_mizuki）



記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽18、19日將在台北大巨蛋登場，聯盟17日晚間舉辦明星賽晚宴，邀請各隊球星與啦啦隊成員齊聚同歡；味全龍「小龍女」林襄與樂天桃猿馬傑森被拱上台互動，馬傑森不僅當眾將林襄公主抱，兩人還加碼摸頭、磨鼻子，讓現場瞬間陷入瘋狂。

晚宴氣氛熱絡，林襄與馬傑森為了拿到中職會長蔡其昌準備的紅包，一同被點名上台接受挑戰；馬傑森沒有多作猶豫，直接將林襄抱起，突如其來的公主抱讓台下球員與啦啦隊成員尖叫聲四起。

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有趣的是，第一次拍完後，林襄似乎對取景角度不太滿意，立刻喊道：「等一下、等一下，我要拍左臉！」並要求馬傑森再抱一次，讓現場笑成一片。

根據桃猿應援團團長山G哥Threads貼文，蔡其昌也順勢起鬨，笑說因為剛剛給了兩包紅包，「再做一次不過分吧！」還請全場舉手表決，最終在眾人一致同意下，馬傑森再度抱起林襄。

互動並未就此結束，林襄隨後依照台下要求，對馬傑森上演「摸頭殺」，接著更伸手將對方拉近，兩人做出親密的磨鼻子動作，再度引爆全場尖叫；面對眾人熱烈反應，林襄還特別強調自己「絕對沒有喝醉」，讓晚宴氣氛持續升溫。

蔡其昌也透過個人Threads分享晚宴相關畫面，親自記錄這段成為全場焦點的互動。

林襄與馬傑森2023年曾被拍到牽手約會，戀情曝光後，林襄一度表示兩人已退回朋友關係；不過兩人近年在球場及社群上的互動始終備受關注，今年6月又被拍到十指緊扣外出，關係再度成為話題。