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快訊／昨天選秀今天簽約！　台籃最強狀元賀丹複數年合約加盟海神

▲台籃史上最強選秀狀元賀丹正式簽下複數年合約加盟海神。（圖／高雄全家海神提供）

▲台籃史上最強選秀狀元賀丹正式簽下複數年合約加盟海神。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊17日舉行簽約儀式，正式宣布與本屆選秀狀元、畢業於美國常春藤名校康乃爾大學的賀丹（Adam Hinton）簽署複數年合約簽約，期待賀丹的加盟為港都注入團隊即戰力。為了迎接賀丹「回家」展開職業生涯，高雄全家海神推出限量「Draft Day Pack」商品組，邀請神隊友與海神一同迎接賀丹成為海神大家庭成員。

▲台籃史上最強選秀狀元賀丹正式簽下複數年合約加盟海神。（圖／高雄全家海神提供）

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高雄全家海神隊執行長李偉誠（Wilson）表示，與賀丹簽下複數年合約，代表海神隊與賀丹在港都長期深耕、共同努力的決心，「賀丹對球隊而言不僅是即戰力，同時也在長期發展藍圖中佔有一席之地。期待他新賽季的表現，為海神隊打出『雄賀』新篇章。」

▲台籃史上最強選秀狀元賀丹正式簽下複數年合約加盟海神。（圖／高雄全家海神提供）

本次限量推出的「Draft Day Pack」商品組，邀請神隊友與海神一同迎接賀丹成為海神大家庭成員，商品內含：
海神經典款背號3號球衣
親簽紀念三叉戟小籃球
限量典藏狀元球員卡
知名插畫家BamBamBam操刀繪製的限量海報
Aquas 束口袋
售價$3,333元/組，100組售完就絕版的收藏機會，即日起於高雄全家海神隊官方商城Aquas Store限時預購。

▲台籃史上最強選秀狀元賀丹正式簽下複數年合約加盟海神。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： 賀丹海神選秀狀元高雄全家海神台籃TPBL

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