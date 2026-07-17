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世足冠軍爭霸　超級電腦、專家全看好西班牙奪冠

▲▼梅西、亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西、亞馬爾將率領阿根廷與西班牙展開冠軍爭霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽即將迎來最終巔峰對決！衛冕軍阿根廷在球王梅西(Lionel Messi)的率領下，不僅延續隊史4強不敗神話，更在逆轉英格蘭後氣勢攀至最高點。根據國際足總(FIFA)16日公布的最新世界排名，阿根廷穩坐世界第一寶座，但令人意外的是，超級電腦模擬結果卻顯示，「藍白軍團」在決賽的奪冠看好度竟落後給對手西班牙，也讓這場爭霸戰更添話題。

根據FIFA官網最新排名，阿根廷自今年6月以來積分大進補，目前以1970.37分傲視全球，排名世界第一；而「無敵艦隊」西班牙雖然積分同樣上升，但仍暫居世界第二。緊隨其後的則是法國、英格蘭與巴西等傳統強權。

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儘管貴為世界霸主，但數據分析網站《Opta Analyst》透過超級電腦進行25,000次模擬後發現，西班牙奪冠機率高達56.31％，略勝阿根廷的43.69％。

一邊是力拚締造賽史64年來首度「連霸神話」的阿根廷，隊史曾6度殺入決賽，坐擁3座冠軍；另一邊則是近期跨盃賽連37場不敗、展現「無敵艦隊」威猛氣勢的西班牙。雖然西班牙隊史僅在2010年奪下唯一一座大力神盃，但本屆展現出的宰制力，已讓全球專家陷入激辯。

針對這場夢幻決賽，《The Athletic》多位資深專家也給出預測。里茲聯資深記者海伊(Phil Hay)直言，西班牙全隊散發出的自信彷彿「早已預知勝利」，在總教練德拉富恩特(Luis de la Fuente)的戰術下，每個位置都處於巔峰狀態。

足球專欄作家布希內爾(Henry Bushnell)更語出驚人表示，西班牙在4強賽化解法國攻勢的掌控力「令人嘆為觀止」，大膽預測決賽可能出現一面倒的局勢。駐西班牙記者科里根(Dermot Corrigan)也認同，這支西班牙隊正帶著一種強烈的「使命感」冷靜應戰。

不過，阿根廷並非毫無勝算。駐多倫多記者維斯(Lukas Weese)指出，這支阿根廷具備「天命之隊」的特質，多次上演逆轉好戲。資深記者特諾里奧(Paul Tenorio)更是堅定押寶阿根廷，他強調，「雖然西班牙看似最強，但阿根廷擁有特殊魅力，全隊為了成就梅西的傳奇而戰，這種拚搏精神將促使他們發揮超越極限的水準。」

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西是否能在世界盃生涯最終戰率隊完成衛冕冠軍2連霸，外界都在期待。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙阿根廷冠軍賽

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