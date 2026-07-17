2026世足季軍戰　姆巴佩爭金靴、德尚謝幕戰成焦點

▲姆巴佩仍有力拚本屆金靴獎機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃進入最後高潮，在終極冠軍戰引爆前，FIFA官方全新定義的「銅牌決戰」將於台灣時間7月19日凌晨5時率先點燃戰火！由名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍的「三獅軍團」英格蘭，將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium），正面對決由德尚（Didier Deschamps）執教的「高盧雄雞」法國隊。這場歐洲兩大強權的正面交鋒，不僅是榮譽之戰，更是多位傳奇球星的「最後一舞」。

2026世界盃季軍賽：法國 VS 英格蘭 觀戰重點

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對戰組合： 法國 vs 英格蘭

比賽時間： 台灣時間2026年7月19日凌晨5點

比賽地點： 美國佛羅里達州 邁阿密硬石體育場



回顧兩隊歷史交手紀錄，英格蘭在國際A級賽事以17勝5和10敗佔據上風，但數據背後卻暗藏玄機。英軍多數勝場集中在20世紀初期，進入近代後，法國隊徹底翻盤，英格蘭在近13次對決中僅拿3勝，近9戰更是慘到只有1勝。上屆2022年卡達世界盃8強賽，法國正是以2比1親手淘汰英格蘭，這也讓本次對決充滿復仇火藥味。

法國：傳奇教頭德尚告別秀 防線驚傳大將報銷

法國隊本屆晉級之路防守極為穩健，淘汰賽接連零封瑞典、巴拉圭與摩洛哥。然而，4強戰面對西班牙時，德尚過於保守的戰術導致進攻端全面啞火，最終0比2完敗。此役不僅是德尚執掌法國隊14年來的生涯告別作，球隊更面臨戰力折損，兵工廠頂級中衛薩利巴（William Saliba）因背傷復發確定動刀報銷，預計由拉克魯瓦（Maxence Lacroix）頂替首發。

英格蘭：圖赫爾面臨信任危機 貝林漢禁賽疑雲壟罩

英格蘭本屆進攻端表現流暢，但4強戰對陣阿根廷時，在領先局面下變陣保守，最終遭梅西（Lionel Messi）兩次助攻逆轉，這也是英軍在21世紀第2度在世足4強領先遭翻盤。主帥圖赫爾的合約延展性因此遭到質疑。此外，主力右後衛詹姆斯（Reece James）受傷缺陣，中場核心貝林漢（Jude Bellingham）更因4強賽後拍打對手頭部的爭議行為，正面臨FIFA的禁賽調查。

金靴獎爭奪戰：姆巴佩挑戰連霸 凱恩仍有一線生機

除了銅牌榮譽，個人獎項也是此戰焦點。法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）目前以8進球與梅西並列射手榜首位（因助攻數暫居第二），這場比賽將是他蟬聯世界盃金靴獎的關鍵戰。而英格蘭雙核心凱恩（Harry Kane）與貝林漢目前各進6球，若能在這場季軍戰大爆發，仍有機會衝擊金靴寶座。

▲「三獅軍團」隊長凱恩仍將在季軍戰領軍英格蘭出擊。（圖／達志影像／美聯社）