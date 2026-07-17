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無敵艦隊決賽勝率驚人！　西班牙「21世紀決賽全勝」

▲2026年美加墨世屆盃冠軍賽將由衛冕冠軍阿根廷對決暌違16年重返決賽的「無敵艦隊」西班牙。（AI協作圖／記者蔡厚瑄製作，經編輯審核）

▲2026年世界盃冠軍賽將由衛冕冠軍阿根廷對決暌違16年重返決賽的「無敵艦隊」西班牙。（AI協作圖／記者蔡厚瑄製作，經編輯審核）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽進入最後高潮，最終決賽戲碼正式出爐，將由歐洲勁旅「無敵艦隊」西班牙對決南美傳統豪強「藍白軍團」阿根廷。西班牙此次再度展現強大的「決賽DNA」，根據數據統計，西班牙在21世紀至今4度闖進大賽決賽，最終全數奪冠封王；而阿根廷則展現驚人的韌性，本屆賽事在比賽末段的進球爆發力，更創下世界盃史上罕見的神級紀錄。

西班牙隊史在世界盃、歐洲盃等國際大賽中，過去6次闖進決賽共拿下5座冠軍，勝率高得驚人。特別是進入21世紀後，西班牙儼然成為「決賽專家」，4次挺進大賽決賽（包含歐洲盃與世界盃）最終勝率是完美的100%，全部順利捧盃。

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細看西班牙的大賽履歷，在歐洲盃賽場5度殺入決賽就帶走4座冠軍；而在世界盃舞台上，這僅是西班牙隊史第2次闖進決賽，上一次他們成功登頂，此次能否延續「決賽不敗」的神話，引發全世界球迷高度關注。

至於阿根廷方面，在準決賽以2比1逆轉擊敗強敵英格蘭，展現極強的抗壓性。根據Opta數據顯示，阿根廷本屆賽事在第76分鐘至90分鐘之間，共瘋狂打入8粒進球，這項數據追平了1954年的西德隊，並列世界盃史上單屆賽事在該時段進球最多的球隊。

此外，阿根廷本屆賽事已經兩度在90分鐘（含傷停補時）演出「絕殺」致勝球，成為繼1998年的荷蘭隊之後，史上僅有兩支能在單屆賽事完成此壯舉的球隊。

▲西班牙擊敗法國，睽違16年闖進世界盃冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙在21世紀至今4度闖進大賽決賽，最終全數奪冠封王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙阿根廷冠軍賽

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