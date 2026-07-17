比梅西還狂！進攻三區成功傳球173次　西班牙羅德里創神紀錄

▲西班牙羅德里本屆世界盃在進攻三區成功傳球173次高居所有球員之冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽進入最終白熱化階段，奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙在4強巔峰對決中，再次展現令人窒息的強大宰制力！靠著中場核心羅德里（Rodri）化身「定海神針」的神級發揮，加上密不透風的團隊防線，最終西班牙以2比0完封強敵法國，強勢挺進最終冠軍決賽。

西班牙此戰展現極高的戰術執行力，不僅防守端讓法國球星們束手無策，進攻端更由中場大腦羅德里運籌帷幄。根據數據統計，羅德里在本屆世界盃已完成驚人的655次成功傳球，正式超越自1966年有詳細數據紀錄以來，球員在單屆世界盃的最高紀錄，成功寫下歷史新高的里程碑。

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除了傳球總數驚人，羅德里在進攻端的威脅性同樣爆表。根據Squawka統計，羅德里是本屆世界盃至今，在「進攻三區」完成傳球次數最多的球員，展現出他不僅能穩定節奏，更能精準撕裂對手防線。

本屆世界盃進攻三區傳球成功次數排名：

羅德里（西班牙）：173次

佩德里（西班牙）：165次

恩佐（阿根廷）：153次

梅西（阿根廷）：146次

奧利塞（法國）：143次

帕雷德斯（阿根廷）：134次

扎卡（瑞士）：130次

歐斯塔基奧（加拿大）：114次

庫庫雷利亞（西班牙）：113次

厄德高（挪威）：109次

西班牙在近期的國際賽場表現堪稱「恐怖」，近14場國際賽狂拿13勝，展現出問鼎大力神盃的絕對實力。隨著羅德里持續以教科書等級的表現統治中場，這支「無敵艦隊」能否在最終決賽重返榮耀巔峰，全世界球迷都在拭目以待。