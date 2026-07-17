徐若熙動刀將缺席名古屋亞運　棒協鎖定張峻瑋遞補戰力

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026名古屋亞運中華棒球隊24人名單日前公布後，投手戰力隨即出現變數；原先入選的軟銀強投徐若熙因腰部傷勢接受手術，預估需要2至3個月才能重返賽場，棒協已啟動遞補人選評估，現階段優先爭取同樣效力軟銀的張峻瑋。

棒協秘書長林宗成受訪時表示，「戰力考量上會以遞補實力好的旅外投手優先，目前正積極爭取同樣效力軟銀的張峻瑋，但必須先等待球團回覆。」

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本屆亞運中華隊原先選入11名投手，包括效力軟銀的徐若熙、日本火腿古林睿煬、孫易磊，韓職韓華鷹王彥程，以及旅美投手莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝；業餘投手則有郭子銓、王宇傑，以及合作金庫林佾葳、王政浩。

不過，軟銀日前公布徐若熙傷勢狀況，他因右側第5腰椎至薦椎椎間盤突出，已在日本當地醫院完成內視鏡椎間盤手術。

球團評估，徐若熙術後約需2至3個月才能恢復比賽，復健期將與9月19日開幕的愛知名古屋亞運高度重疊，也讓他代表中華隊出賽的可能性大幅降低。

得知徐若熙接受手術後，中華隊教練團立即盤點可用投手，總教練湯登凱先前透露，不排除從業餘成棒體系尋找替代戰力，不過考量國際賽強度與整體投手配置，棒協目前仍將具備旅外經驗的投手列為優先選項。

張峻瑋目前是軟銀育成選手，本季持續在二軍累積實戰經驗，張峻瑋7月9日先發對戰歐力士二軍時拿下勝投，主投6.2局失1分、送出8次三振，最快球速達154公里，近期表現受到球團教練團肯定。