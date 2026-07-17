貝林漢姆輸球後首發聲　分享司機4頁手寫詩：完全說中我的心情

記者王真魚／綜合報導

英格蘭在世界盃4強以1比2不敵阿根廷，無緣挺進冠軍戰。陣中球星貝林漢姆（Jude Bellingham）沉默數日後，終於在個人Instagram發聲，坦言自己對於前一晚以及過去幾週的經歷，「真的很難找到合適的言語形容」，並分享一首由球隊在堪薩斯的司機親手寫下的四頁長詩〈雄獅之道〉，感謝一路相挺的英格蘭球迷。

貝林漢姆在貼文中表示，「昨天以及過去幾週發生的一切，讓我真的很難找到最合適的言語來形容，但這首詩幾乎完全說中了我的心情。它出自我們在堪薩斯的司機之手。」

他也特別向遠赴美國支持英格蘭的球迷致意，「謝謝家鄉所有人給予我們難以置信的支持，也感謝那些花費自己辛苦賺來的錢，遠赴美國為我們加油的人。」

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儘管英格蘭最終止步4強，貝林漢姆仍盼望這段期間凝聚的力量，不會隨著球隊出局而消失。他寫道，「別讓這段征程結束後，我們在國家中看見的團結與愛也隨之消失。只要我們團結在一起，就能成就偉大的事情……而且我們一定會做到！愛你們！」

貝林漢姆隨文附上的〈雄獅之道〉寫於7月15日，全詩共4頁，內容圍繞自律、耐力、團結與自我超越。詩中提到，「真正的較量，不只在對手之間，最真實的戰場，是尚未被認識的自己」，也描寫球員在身體疲憊、雙腿沉重時，仍必須靠意志拒絕後退。

詩作以「三獅軍團」為主題，寫下「一次完美的移動、一次無私的傳球，一個由無數次練習孕育而生的瞬間」，強調英格蘭球員追求的不只是眼前勝負，而是在世人面前證明自己之前，先學會征服自己。

最後一頁更寫道，獎盃終會失去光澤，歡呼也會逐漸沉寂，但真正能掌控內心與思想的人，才能走上屬於雄獅的道路；即使終場哨音響起，最真實的怒吼仍會留下：「一個被磨練得更加強大的靈魂，一個堅定而自信的靈魂。」





▲貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

手寫獅全文如下

〈雄獅之道〉



雄獅從不高聲自誇，

也不追逐眾人的讚揚。

牠深知，震撼黑夜的怒吼，

誕生於恐懼與力量交會之時。

真正的較量，不只在對手之間，

最真實的戰場，是尚未被認識的自己。

在一次從容優雅的傳球出現之前，

內心必須先贏得自己的競賽。

因為力量不只是全速奔馳，

也在於每一步都穩穩踏下。

它存在於鋼鐵般的意志之中，

讓人能再次攀上更陡峭的山坡。

身體會疲憊，呼吸會變得急促，

雙腿也會在奮戰中愈發沉重。

然而堅定的意志拒絕後退，

即使疲憊，也要拖著雙腳重新站起。

耐力是一位忠實的朋友，

它會陪伴你走到最後。

當其他人屈服於疼痛的命令時，

它會在耳邊低語：「守住你的陣地。」

聰明的頭腦，能擊敗強大的對手，

那些只憑怒火、整日橫衝直撞的人。

一次耐心的傳球、一段沉著的節奏，

終將永遠勝過魯莽與急躁。

老鷹或許能從高處俯瞰球場，

雄獅卻靠著堅定不移的信念取勝。

每一個動作、每一次奔跑，

讓眾人的心志最終合而為一。

因為戰術不是暗藏的花招，

而是在球場上磨礪出的智慧。

懂得何時壓迫能掌握戰局，

也懂得何時克制才是正確之道。

暴風或許怒吼，群眾或許叫囂，

比分甚至可能拒絕站上天際。

但這些都無法支配一顆靈魂，

因為它的信念，凌駕於每一個進球之上。

沒有裁判能奪走你的選擇，

也沒有敵意的歌聲能淹沒你的聲音。

世界或許震動，黑夜或許燃燒，

但你的回應，將決定最後的轉折。

英格蘭身披閃耀的三獅戰袍，

卻不追逐榮耀轉瞬即逝的光芒。

他們追尋的是更崇高的獎賞：

在世人面前證明自己之前，先征服自己。

他們相信經年訓練的雙腳，

相信在沉著中淬鍊的頭腦，

也相信不會屈服的內心，

即使終場時刻一分一秒逼近。

一次完美的移動，

一次無私的傳球，

一個由無數次練習孕育而生的瞬間。

球網隨之晃動，

全場觀眾起身歡呼，

雷鳴般的聲響，席捲朋友與敵人。

勝利屬於那些

在迎接打擊之前，先能掌控自己的人。

因此，他們贏得了更偉大的名號，

而不只是場上踢球的人。

終場哨音響起，

比賽就此結束，

三獅軍團的努力終於贏得成果。

如今，勝利寫在比分之上，

金色的光芒愈升愈高。

但最偉大、也最清晰可見的勝利，

是安靜地掌控了自己。

因為獎盃終會失去光澤，

群眾也終將歸於寂靜，

就連時間，也會超越所有技藝。

但那些能掌控內心與思想的人，

會將恐懼與懷疑遠遠拋在身後。

因此，他們走上雄獅古老的道路，

平靜地承受每一份重擔，

堅定而真誠地面對每一次考驗，

讓自律成為你心中的力量。

因為命運眷顧的，並非最喧鬧的人，

也不總是把王冠交給人數最多的一方。

它往往陪伴著那個

已經贏下最艱難戰役的人。

那場戰役，不在燈火照耀的球場上，

而是在無數不眠之夜的內心深處。

當終場哨音響起，

勝利展開金色的雙翼，

最真實的怒吼仍將迴盪：

一個被磨練得更加強大的靈魂，

一個堅定而自信的靈魂。

2026年7月15日