快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

▲FIFA2026世界盃足球賽最終冠軍聖戰，台灣運彩相關賠率出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽進入最終沸騰最高潮！全球足球迷屏息以待的冠軍戰，將於台灣時間7月20日凌晨3點正式點燃戰火。由世界排名第一、力拚衛冕的球王梅西（Lionel Messi）率領阿根廷，強碰世界排名第二的「無敵艦隊」西班牙，兩大強權的巔峰對決勢必引發全球關注。台灣運彩目前已正式開盤，西班牙在冠軍玩法中以1.53倍賠率略佔上風。

本屆世界盃最終決賽組合話題十足，阿根廷與西班牙的「世界頂尖對決」賠率也隨之出爐。在「不讓分」玩法中，阿根廷勝賠率2.20倍、和局2.95倍、西班牙勝則為2.10倍；而在最受矚目的「2026世界盃冠軍」玩法，阿根廷奪冠賠率為1.93倍，西班牙則為1.53倍。

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▲2026世界盃足球賽進入最終冠軍決賽爭霸，台灣運彩相關賠率正式曝光。（圖／台灣運彩提供，下圖同）

而在冠軍賽開打前，7月19日凌晨5點將由英格蘭與法國率先展開季軍爭奪戰。傳統強權「三獅軍團」對上「高盧雄雞」，不讓分賠率英格蘭2.95倍、和局3.40倍、法國則為1.55倍，看好法國能奪下季軍榮耀。

除了球隊勝負，象徵神射手最高榮譽的「金靴獎」爭奪戰也進入白熱化，目前共有4名球員成為熱門投注標的。阿根廷球王梅西目前以8進球、4助攻的火燙表現成為大熱門，賠率僅1.15倍。

法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）則以8進球、3助攻緊追其後，賠率1.50倍。英格蘭雙星貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）目前皆為6進球、1助攻，賠率分別為50.00倍及22.5倍，能否在最後一戰上演大逆襲，也是球迷關注焦點。

根據FIFA規範，若進球數相同，將依序比較助攻數與上場時間（時間較少者勝出）。台灣運彩也特別提醒玩家，投注時務必確認是選擇「2026世界盃冠軍」或是單場賽事「阿根廷@西班牙」。前者以FIFA最終公告冠軍為準，後者則僅計算「90分鐘加傷停補時」之賽果。