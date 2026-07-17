運動雲

>

世足決賽前夕爆發危機　紐約煙霾鎖城但西班牙無懼練球

▲世界盃足球賽冠軍戰即將開踢，但紐約州、紐澤西州卻因為野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃冠軍戰即將開踢，但紐約州、紐澤西州卻因為野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。。（圖／達志影像／美聯社，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽進入最後倒數巔峰時刻，全球足壇正屏息以待西班牙與阿根廷的「王見王」終極對決，不料決賽地紐約、紐澤西一帶卻遭逢「不速之客」襲擊！受加拿大野火引起的嚴重煙霾影響，當地空氣品質急遽惡化，不僅天空被染成詭異橘色，更為這場即將在台灣時間20日引爆的冠軍大戰蒙上一層陰影。

本屆世足決賽定於紐澤西東拉瑟福的「紐約紐澤西體育場」點燃戰火，由「無敵艦隊」西班牙硬碰「藍白軍團」阿根廷。西班牙隊在4強戰擊敗法國後，已於15日晚間飛抵紐澤西，儘管當地空氣品質指標亮起紅燈，但西班牙眾將16日仍照常展開戶外訓練，似乎打算以平常心應對這場「呼吸危機」，目前並未對環境狀況表達過度憂慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，在4強戰力克英格蘭的阿根廷隊，目前仍駐紮在喬治亞州，預計17日下午才會開拔至紐澤西進行賽前備戰。

然而，這場煙霾危機已經讓不少運動員吃足苦頭。美國國家女子足球聯盟（NWSL）15日在皇后區花旗球場的賽事中，儘管吸引破紀錄觀眾進場，但球員卻是在「橘色天空」下搏命演出。華盛頓精神隊球星羅德曼（Trinity Rodman）賽後就忍不住開砲，直言在這種惡劣環境下比賽簡直是折磨。

「這場比賽根本不應該舉行！」羅德曼無奈表示，「我不想找藉口，但當時兩隊球員心裡想的都是：『拜託再讓我們休息一次、再補水一次。』」根據規定，若空氣品質達標，每半場必須額外增加兩次補水休息，足見環境之嚴峻。

目前芝加哥地區已因空氣品質惡化，宣布延後MLS芝加哥火焰對陣溫哥華白浪的賽事。不過，這場預計湧入超過8萬名觀眾、星光熠熠的世足決賽，目前尚無變動跡象。氣象預報顯示，當地空氣品質有望在17日改善，18日的降雨更有助於煙霾散去。全球球迷都在祈禱，這場四年一度的足球盛宴，能如期在清新的空氣中寫下傳奇篇章。

▲世界盃足球賽冠軍戰即將開踢，但紐約州、紐澤西州卻因為野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃冠軍賽阿根廷西班牙煙霾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

勇士簽211公分「伊朗高塔」新秀　莫森披7號球衣加盟

勇士簽211公分「伊朗高塔」新秀　莫森披7號球衣加盟

攻城獅戰力再升級！「經驗值前鋒」蘇奕晉加盟　合體老戰友盧冠軒

攻城獅戰力再升級！「經驗值前鋒」蘇奕晉加盟　合體老戰友盧冠軒

惜敗世界第1！　葉宏蔚、詹又蓁混雙止步日本賽8強

惜敗世界第1！　葉宏蔚、詹又蓁混雙止步日本賽8強

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

林秉聖「返台打球」傳聞不斷　戰神確認仍手握剩餘2年合約權

林秉聖「返台打球」傳聞不斷　戰神確認仍手握剩餘2年合約權

「熊祥泰經驗」發酵！　TPBL選秀次輪3隊出手挖寶選人

「熊祥泰經驗」發酵！　TPBL選秀次輪3隊出手挖寶選人

洪志善可能「正式退休」！國王選進潘偉傑　毛加恩：他被低估了

洪志善可能「正式退休」！國王選進潘偉傑　毛加恩：他被低估了

雲豹選秀「交白卷」首輪就放棄　顏行書揭秘：3天後有FA補強

雲豹選秀「交白卷」首輪就放棄　顏行書揭秘：3天後有FA補強

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

【地基主表示喜歡】新家入厝姐妹們花式電臀幫開箱超嗨！

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

世足冠軍戰裁判出爐！50場歐冠名哨主吹　亞洲睽違16年再登最高殿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

22026世界盃爭霸　運彩冠軍賠率曝光

3貝克漢傻了！梅西讓英格蘭「做夢」10分鐘

4阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

5大谷翔平MVP獨走　美媒：現在頒無妨

最新新聞

1亞運徵召爭議中職事前不知情

2戴培峰、曾子祐遭網路攻擊

3富邦、台鋼聯合澄清亞運徵召爭議

4決賽勝率驚人　西班牙21世紀決賽全勝

5比梅西還狂　羅德里本屆寫傳球神紀錄

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【無聲廣場舞】台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅 大陸網紅：台灣人太自律

【被洗碗耽誤歌聲的老爸】老爸廚房開課教女兒唱歌技巧！

【親媽無情套路】戲精媽假裝碗黏住！兒子一拔麵粉瞬間炸裂

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366