世足決賽前夕爆發危機　紐約煙霾鎖城但西班牙無懼練球

▲世界盃冠軍戰即將開踢，但紐約州、紐澤西州卻因為野火引起的煙霾正導致空氣品質迅速惡化。。（圖／達志影像／美聯社，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽進入最後倒數巔峰時刻，全球足壇正屏息以待西班牙與阿根廷的「王見王」終極對決，不料決賽地紐約、紐澤西一帶卻遭逢「不速之客」襲擊！受加拿大野火引起的嚴重煙霾影響，當地空氣品質急遽惡化，不僅天空被染成詭異橘色，更為這場即將在台灣時間20日引爆的冠軍大戰蒙上一層陰影。

本屆世足決賽定於紐澤西東拉瑟福的「紐約紐澤西體育場」點燃戰火，由「無敵艦隊」西班牙硬碰「藍白軍團」阿根廷。西班牙隊在4強戰擊敗法國後，已於15日晚間飛抵紐澤西，儘管當地空氣品質指標亮起紅燈，但西班牙眾將16日仍照常展開戶外訓練，似乎打算以平常心應對這場「呼吸危機」，目前並未對環境狀況表達過度憂慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，在4強戰力克英格蘭的阿根廷隊，目前仍駐紮在喬治亞州，預計17日下午才會開拔至紐澤西進行賽前備戰。

然而，這場煙霾危機已經讓不少運動員吃足苦頭。美國國家女子足球聯盟（NWSL）15日在皇后區花旗球場的賽事中，儘管吸引破紀錄觀眾進場，但球員卻是在「橘色天空」下搏命演出。華盛頓精神隊球星羅德曼（Trinity Rodman）賽後就忍不住開砲，直言在這種惡劣環境下比賽簡直是折磨。

「這場比賽根本不應該舉行！」羅德曼無奈表示，「我不想找藉口，但當時兩隊球員心裡想的都是：『拜託再讓我們休息一次、再補水一次。』」根據規定，若空氣品質達標，每半場必須額外增加兩次補水休息，足見環境之嚴峻。

目前芝加哥地區已因空氣品質惡化，宣布延後MLS芝加哥火焰對陣溫哥華白浪的賽事。不過，這場預計湧入超過8萬名觀眾、星光熠熠的世足決賽，目前尚無變動跡象。氣象預報顯示，當地空氣品質有望在17日改善，18日的降雨更有助於煙霾散去。全球球迷都在祈禱，這場四年一度的足球盛宴，能如期在清新的空氣中寫下傳奇篇章。