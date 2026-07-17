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英格蘭主帥圖赫爾「5後衛」守到崩盤　英媒民調58%球迷拒絕續任

▲Thomas Tuchel。（圖／路透）

▲Thomas Tuchel。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭日前在世界盃4強戰遭阿根廷逆轉，無緣挺進冠軍戰，也讓球隊自1966年後再次捧起世界盃冠軍的夢想宣告破滅；主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在領先時採取的保守換人策略成為外界批評焦點，英國媒體最新民調更顯示，超過58%的球迷不希望他繼續執掌英格蘭兵符。

英格蘭在該役一度取得1比0領先，不過圖赫爾在球隊握有優勢時，將進球功臣戈登（Anthony Gordon）換下，改由後衛孔薩（Ezri Konsa）上場，試圖透過5後衛陣型守住勝果。

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然而，英格蘭改變陣型後未能成功抵擋阿根廷攻勢，反而在比賽後段連失2球，最終以1比2遭到逆轉，錯失晉級世界盃決賽的機會。

圖赫爾的臨場調度也引發英格蘭足壇強烈質疑；前英格蘭國腳魯尼（Wayne Rooney）、柯爾（Ashley Cole）等人都對這次換人與戰術安排提出嚴厲批評，認為球隊在領先後過度退守，最終讓阿根廷重新掌握比賽主導權。

儘管英格蘭止步4強，英格蘭足球總會目前仍傾向支持圖赫爾續任，並未因世界盃出局立即改變立場；圖赫爾與英格蘭代表隊的合約預計持續至2028年歐洲國家盃結束後，現階段仍有望按照原定計畫帶隊備戰下一屆大賽。

不過，英格蘭球迷對於圖赫爾的支持度明顯不足；英國《太陽報》針對圖赫爾是否應該續任進行網路民調，共吸引超過1萬5000人投票，其中58.32%的受訪者選擇「不希望他繼續執教」。

支持圖赫爾續任的球迷僅占32.38%，另外有9.3%的受訪者回答「不知道」，顯示多數參與投票的球迷對他的帶隊表現並不滿意。

關鍵字： 2026世足、足球、阿根廷、英格蘭、凱恩

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