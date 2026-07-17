勇士簽211公分「伊朗高塔」新秀　莫森披7號球衣加盟

▲勇士日前選進的外籍生莫森正式加盟，將穿上7號球衣效力。（圖／富邦勇士提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士禁區戰力再升級！勇士球團今日正式宣布，與2026年PLG新人選秀會首輪第3順位選進的「輔大戰神」莫森（Mohsen Asgari Nia）完成簽約。這位身高達211公分的伊朗籍長人，新賽季將披上勇士7號戰袍，正式開啟職業生涯，目標為勇士軍團注入更強悍的內線防禦力。

現年22歲的莫森，擁有211公分、92公斤的優異身材條件，在UBA大專籃球聯賽效力輔仁大學的兩個賽季中，展現出極具威脅性的禁區主宰力。上賽季他場均繳出18.9分、11.5籃板、1.5助攻及1.2抄截的全面數據，不僅能鞏固籃板，更具備中長距離的投射手感，是當今籃壇相當看好的內線即戰力。

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對於這名「探花郎」的加盟，勇士領隊兼總教練許晉哲表示，「莫森在攻守兩端都展現出值得培養的潛力。雖然職業賽場的強度與節奏和學生時期截然不同，但教練團看重的是他的學習態度、競爭意識，以及願意接受挑戰的精神。」

許總也特別強調，「年輕球員進入職業賽場，最重要的不是立刻繳出亮眼的數據，而是能否每天持續進步。我們希望莫森能透過訓練與比賽累積經驗，盡快適應職業層級的身體對抗、戰術執行及比賽節奏，逐步建立屬於自己的定位。」

隨著莫森正式入團，勇士球團也期許他能把握每一次上場機會，在防守、籃板及團隊執行力方面發揮自身價值，並向隊內資深球員學習職業球員應有的態度與準備方式，持續累積經驗，提升競爭實力，成為勇士未來不可或缺的禁區支柱。