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法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

▲法國登貝萊（Ousmane Dembélé）開賽僅32分鐘即上演帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

▲登貝萊（Ousmane Dembélé）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

法國在2026年世界盃4強以0比2不敵西班牙，無緣連3屆挺進決賽。賽後法媒《L’Équipe》披露，球隊中場休息時更衣室一度出現緊張氣氛，金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembélé）當場質疑球隊前場逼搶表現，卻因此引發部分隊友不滿。

根據《L’Équipe》報導，法國上半場遭西班牙全面壓制，帶著0比2落後進入中場休息，登貝萊認為，全隊在前場施壓時缺乏協調性，彼此各自為戰，無法有效限制西班牙的傳導，因此在更衣室提出批評。

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不過，登貝萊的發言並未獲得所有隊友認同，報導指出，部分球員認為，登貝萊只有在自己表現不理想時才會向全隊發火，平時卻不會如此，因此當下有人出聲反駁，更衣室氣氛一度相當緊張。

登貝萊此役踢滿90分鐘，完成2次射門且皆射正，另有1次關鍵傳球，但也發生17次球權流失，賽後獲得6.8分評價。

《L’Équipe》賽後也對他的表現提出嚴厲批評，指出這位剛率領巴黎聖日耳曼完成歐冠衛冕、並被視為再度角逐金球獎熱門的球員，在世界盃4強卻繳出災難級表現，未能帶領法國扭轉戰局。

關鍵字： 2026世足世界盃足球

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