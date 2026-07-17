NBA出事啦！小崔特20.5億台幣續留公鹿　聯盟正式展開調查

▲公鹿射手小崔特上季表現下滑，但今夏仍獲得總值6400萬美金續約引來聯盟調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿日前才風光宣佈，以4年6400萬美元（約台幣20.5億元）的優渥價碼，續留陣中射手小崔特（Gary Trent Jr.），沒想到這筆簽約現在卻引來大麻煩！由於小崔特上季表現大幅「走鐘」，各項數據均創下近年新低，公鹿卻仍奉上千萬級大約，引發外界質疑是否有「溢價」規避薪資上限之嫌，目前聯盟已決定正式介入調查。

根據《ESPN》權威記者「爆料大神」查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟辦公室已針對小崔特與公鹿的新合約展開調查，重點將放在雙方在簽約過程中，是否涉及違規規避薪資上限的私下協議。

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現年25歲的小崔特，上賽季在公鹿表現並不理想，全季出賽65場，場均僅能貢獻8.1分，外線命中率也下滑至36.0%。對比他過往的表現，這份平均年薪達1600萬美元的長約，確實讓不少專家與球迷看傻了眼，質疑公鹿為何會對一名數據縮水的球員給出如此優渥的待遇。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也特別整理出這份合約背後的「時間線」：小崔特在2024年夏天先以2年底薪加盟公鹿，隔年跳出合約後，再與公鹿重簽一份2年底薪。直到今年夏天，公鹿在獲得小崔特的「鳥權」（Bird Rights）後，隨即開出這份4年6400萬美元的大約。

依照NBA現行勞資協議規定，球隊嚴禁與球員達成任何形式的「事先協議」。由於小崔特在加盟公鹿前，仍保有場均13.7分、外線命中率39.3%的準星，卻願意連續兩年領取底薪，隨後在表現下滑時反而獲得大幅加薪，這讓聯盟懷疑雙方早有預謀，試圖透過這種方式規避薪資空間限制。

若調查結果屬實，公鹿恐將面臨罰款甚至沒收選秀權的重罰。這筆原本被視為留住戰力的操作，如今卻讓密爾瓦基陷入違規調查的陰霾之中。