陳鏞基引退返鄉台東　統一獅推「鏞不止步」公益義賣





▲陳鏞基引退年系列活動回到故鄉台東，統一獅攜手Yahoo購物推出「鏞不止步」公益義賣，邀請球迷一同支持偏鄉棒球發展。 （圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

「鏞不止步」陳鏞基引退年重返故鄉台東。統一7-ELEVEn獅攜手Yahoo購物推出「鏞不止步」公益義賣活動，除了讓球迷收藏陳鏞基16年職棒生涯的重要回憶，也將實際回饋基層棒球，每售出一組商品，Yahoo購物即捐出200元給原住民族棒球運動發展協會（原棒協），支持偏鄉棒球發展。

每一份紀念，不只是珍藏，更是一份愛與傳承。陳鏞基的棒球旅程從台東出發，少年時期懷抱著對棒球的熱愛，在故鄉踏上追夢之路，歷經國家隊洗禮與旅外挑戰，返台加盟統一獅後，16個球季的拚戰歲月，無論是全力揮擊或奮不顧身的守備，都寫下屬於他的榮耀篇章。

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今年適逢陳鏞基引退年，系列活動特別選擇回到故鄉台東舉辦，不僅象徵重返夢想起點，也向陪伴自己成長的家鄉致敬，希望將一路累積的感動與力量，化為支持基層棒球的實際行動。

統一獅將於8月11、12日移師台東棒球場擔任主場球隊，賽事預售票已於今日晚間6時起在全台統一超商ibon售票系統開賣。連續兩天進場的球迷，只要持內野票券入場，即可兌換「鏞不止步」台東限定贈品，8月11日贈送紀念托特包，8月12日則可兌換紀念應援毛巾。

考量許多球迷可能因工作無法親赴台東參與活動，球團特別與Yahoo購物合作推出「鏞不止步」公益義賣組，一次收藏兩款台東限定紀念商品，讓無法到場的球迷，也能參與這場別具意義的引退活動。

本次公益義賣組每組售價520元，內容包含「鏞不止步」台東限定紀念托特包與應援毛巾各一件。為感謝球迷支持，活動期間每售出一組，Yahoo購物便捐贈200元給原棒協，支持偏鄉基層棒球發展，陪伴更多熱愛棒球的孩子勇敢追夢。

對陳鏞基而言，回到台東出賽，不僅是首次在家鄉球場披上統一獅戰袍亮相，更是一趟充滿感謝的返鄉之旅。從故鄉出發，在棒球路上成長，如今帶著滿滿感恩再次回到夢想開始的地方，希望透過公益義賣，將球迷的支持化為實際力量，為更多偏鄉孩子創造追夢機會，讓棒球精神持續在這片土地扎根、傳承。

「鏞不止步」不只是引退系列活動主題，更象徵一份永不停止的信念。雖然球員生涯即將畫下句點，但對棒球的熱愛、對故鄉的情感，以及對下一代的期盼，仍將持續延續。每一份紀念商品，不只是收藏16年的榮耀與回憶，更承載著一份來自故鄉、回饋故鄉的心意。

「鏞不止步」公益義賣組預購時間為7月17日至8月2日，預計於9月16日前陸續出貨，讓球迷能在陳鏞基引退賽當天帶著這份心意進場，共同見證他的職棒旅程，也讓這份來自台東的感動，化為支持下一代棒球夢想的力量。

「鏞不止步」公益義賣活動資訊

預購時間：7月17日至8月2日

售價：每組520元

商品內容：紀念托特包1個、應援毛巾1條

預計出貨：9月16日前陸續出貨

公益回饋：每售出一組，即捐贈200元予原住民族棒球運動發展協會，支持偏鄉基層棒球發展。





▲陳鏞基引退年系列活動回到故鄉台東，統一獅攜手Yahoo購物推出「鏞不止步」公益義賣，邀請球迷一同支持偏鄉棒球發展。 （圖／統一獅提供）