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林志穎登大巨蛋！統一獅J-LIONS首波嘉賓公布

▲統一獅2026 J-LIONS「非．日常」首波演出嘉賓公布，林志穎將於8月21日登上臺北大巨蛋舞台。（圖／統一獅提供）

▲統一獅2026 J-LIONS「非．日常」首波演出嘉賓公布，林志穎將於8月21日登上臺北大巨蛋舞台。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅2026 J-LIONS「非．日常」演出嘉賓正式解禁！活動首日將邀請台灣演藝圈永遠的「小旋風」林志穎，於8月21日登上J-LIONS舞台。無論是七、八年級生耳熟能詳的經典旋律，還是歷久不衰的偶像魅力，都將在棒球場再次喚起一整個世代的青春記憶。

1992年出道的林志穎，以陽光笑容與清新形象迅速走紅，〈十七歲的雨季〉、〈不是每個戀曲都有美好回憶〉等歌曲至今仍是華語樂壇經典，也讓他成為橫跨30多年的代表性偶像。除了歌手身分外，他在戲劇、電影及賽車領域同樣表現亮眼，不斷挑戰自我，「不老男神」的形象更深植人心。

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近年來，林志穎持續活躍於舞台與螢光幕前，每次公開演出總能掀起熱烈討論。此次受邀參與統一獅J-LIONS主題日，更將首度登上臺北大巨蛋的職棒舞台與球迷相見。對於能在球場演出，他也相當期待，希望透過音樂陪伴球迷度過難忘夏夜，感受運動與娛樂結合所帶來的獨特魅力。

今年J-LIONS主題日以「非．日常」為概念，希望讓球迷走進球場，不只是欣賞棒球，更能享受一場融合音樂、表演與運動的大型娛樂盛會。其中首日將由林志穎揭開序幕，以最熟悉的歌聲陪伴球迷重返青春，也為今年活動注入滿滿感動與驚喜。

2026 J-LIONS「非．日常」臺北大巨蛋賽程

・8月21日（五）18：35　中信兄弟 vs. 統一獅

・8月22日（六）16：05　中信兄弟 vs. 統一獅

・8月23日（日）16：05　中信兄弟 vs. 統一獅

預售票將於7月17日晚間6點起，於ibon系統全面開賣。

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