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運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

▲運動部正式於官網設立「涉及違法事件不適任教練資訊專區」。（圖／取自運動部官網）

▲運動部正式於官網設立「涉及違法事件不適任教練資訊專區」。（圖／取自運動部官網）

記者杜奕君／綜合報導

為了守護校園及運動場域安全，運動部近日投下震撼彈！正式於官網設立「涉及違法事件不適任教練資訊專區」，首度公開因性侵害、性騷擾、家暴等違法事件遭除名的不適任教練名單。首波名單共計143人，其中「國球」棒球以19人居冠，籃球17人居次，引發基層體壇高度關注。

根據運動部公布的最新數據統計，這份「黑名單」涵蓋多項運動種類，前三大「重災區」依序為：棒球19人、籃球17人、跆拳道12人。緊隨其後的是游泳11人排名第四，桌球9人、羽球8人分居五、六名。

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其餘運動項目分布如下：

6至4人： 滑輪溜冰（6人）、田徑（5人）、擊劍（4人）、國武術（4人）。
3人： 排球、空手道、射箭、拳擊、網球、足球、曲棍球。
2人： 卡巴迪、柔道、健力、健美。
1人： 手球、冰球、雪橇、壘球、帆船、划船、高爾夫、射擊、蹼泳、合球、定向越野、柔術、泰國拳、滑水、撞球、滑冰、自由車、輕艇、舉重、滑雪、橄欖球。
掛零項目： 保齡球、雪車。

不過根據了解，此名單為承襲運動部前身體育署時期的相關舊案，不過此次名單公開，也再度揭開運動圈查核機制的瘡疤。名列其中的台中某國小棒球教練松志彬，早在2012年就曾因兩度對未滿14歲男童強制猥褻，遭南投地方法院判刑，卻因學校未依規定查詢「不適任教育人員系統」，導致其仍能進入校園任教，凸顯過去查核機制嚴重失靈的漏洞。

對此，時代力量黨主席王婉諭痛心發文表示，「潛藏在球隊、校園中的狼師，真的比大家想的還要多很多。」她指出，雖然2021年台中柔道案後推動了教練證查詢網站，2025年進一步設置此專區，但現行系統仍有兩大隱憂：第一，無法以關鍵字或名字直接搜尋，家長查閱困難；第二，未考取教練證的「黑戶教練」根本不在名單內。

王婉諭強調，運動部應持續精進平台功能，並呼籲各界支持「兒少工作證」制度，才能真正補齊安全網，別讓孩子的運動夢想成為狼師的狩獵場。

關鍵字： 運動部李洋

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