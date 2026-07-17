連林多都能賣！大都會僅5人列非賣品　重磅交易恐成真

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紐約大都會本季戰績低迷，隨著交易截止日逼近，球團近日向各隊表明，陣中僅有索托（Juan Soto）、麥克林（Nolan McLean）、班吉（Carson Benge）、尤英（A.J. Ewing）及史考特（Christian Scott）5人被列為非賣品，這也意味著明星游擊手林多（Francisco Lindor）並未被排除在交易討論之外，引發外界熱議。

大都會本季戰績僅41勝57敗，在國聯東區墊底，距離國聯外卡第3名仍有11.5場勝差，季後賽希望渺茫，因此球團已開始為未來布局，準備在交易截止日前出售戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了可能成為自由球員的短約球員，陣中明星游擊手林多也成為外界關注焦點。《SNY》記者珍斯（Chelsea Janes）指出，目前沒有任何跡象顯示大都會正積極兜售林多，但球團同樣沒有將他列為「絕對非賣品」。

不過，若大都會真的考慮交易林多，難度恐怕相當高。現年32歲的他握有一張高額長約，未來5個球季薪資負擔龐大，對有意網羅他的球隊而言，不僅必須承擔鉅額合約，還得提出足以滿足大都會重建需求的籌碼。

報導指出，大都會希望換回能在2027年就具備大聯盟戰力的年輕球員，因此符合條件的買家並不多。不過，在今年休賽季自由市場野手選擇相對有限的情況下，外界也認為，現階段仍不宜完全排除交易的可能性。

林多本季表現較過去幾年有所下滑，不過他攻守兼備且擁有豐富經驗，依舊吸引不少爭冠球隊關注。然而，林多身上的高額長約加上大都會對交易回報的高要求，都讓這筆交易增添不少難度。