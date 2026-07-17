戴培峰、曾子祐遭網路攻擊　兩隊領隊聯合發聲：還給他們安心打球空間

▲中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將捕手戴培峰、台鋼雄鷹內野手曾子祐近期因名古屋亞運爭議在網路上承受球迷批評，對此富邦領隊陳昭如、台鋼領隊劉東洋17日聯合說明，強調兩名選手始終有為國家隊效力的意願，並非拒絕參賽，希望外界理性看待徵召結果，還給球員安心打球的空間。

亞運棒球代表隊24人名單日前公布，中職共有5名球員入選，但富邦、台鋼皆無球員進入最終名單；戴培峰與曾子祐先前曾被傳出在棒協徵詢範圍內，最後卻雙雙沒進，也讓兩人成為網路言論攻擊的對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「選手一直維持著代表國家、為國家爭取榮譽的想法。」劉東洋受訪時說道，也希望球迷能夠保持理性，「還給他們一個能夠安心打球的環境跟空間。」

陳昭如也替兩名球員澄清，戴培峰、曾子祐過去都曾多次披上國家隊戰袍，並非沒有參與國際賽的意願，「兩位都是多次代表國家征戰，他們也是配合國家政策，這個要先說明。」

▲中職曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）



劉東洋提及，兩隊球團希望捍衛兩名選手的立場，不希望徵召過程中的溝通問題，最後轉變為由選手承受外界責難。

對於中華隊教練團先前提到兩隊球員「有些狀況」，外界也關注是否與兩人的傷勢有關；劉東洋明確談及，曾子祐目前身體狀況正常；陳昭如也指出，戴培峰仍持續出賽。

當媒體進一步確認兩名球員的身體狀況是否「OK」，劉東洋回應「是OK的」，陳昭如則表示，「對。」

陳昭如坦言，她不清楚中華隊教練團所稱的「狀況」具體是指什麼，但從球團立場來看，主要就是人選溝通與協調過程，並不是兩名球員因身體因素無法參賽。

兩隊也重申，球團收到棒協徵詢後，確實提供其他球員名單，希望選訓委員及教練團一併評估，但並非拒絕戴培峰、曾子祐接受徵召。

劉東洋強調，若棒協或教練團最終仍指定兩名列管球員參賽，球團並沒有拒絕的權力，也一定會配合，「如果真的不行，再回來告訴我們還是希望戴培峰、曾子祐，我們最後也會配合。」

不過，在兩隊提出其他建議人選後，選訓單位未再明確要求徵召戴培峰、曾子祐，最終另有人選進入正式名單；兩隊因此希望外界將球員與行政協調分開看待，不要讓未獲選的兩名球員承擔不必要的批評。