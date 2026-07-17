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亞運徵召爭議中職事前不知情　蔡其昌盼棒協先知會聯盟協調6隊

▲▼中職明星對抗賽售票暨名單公布記者會,蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒17日召開領隊會議，針對2026名古屋亞運棒球代表隊徵召爭議，會長蔡其昌會後受訪表示，此事並未列入本次會議討論，聯盟事前也未收到中華棒協通知，直到相關報導出現後，才得知球團與選訓單位在人選協調上出現不同意見；聯盟盼未來國際賽徵召能先獲知會，再由聯盟協助與6球團溝通。

本屆亞運棒球代表隊24人名單日前公布，其中共有13名職業球員，包含5名中職選手，但人選僅來自樂天桃猿、中信兄弟、味全龍及統一獅4隊，富邦悍將、台鋼雄鷹皆無球員入選。

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由於原先傳出中職6隊各支援1人的規劃，最終卻由統一獅提供2名球員，富邦與台鋼則無人進入名單，加上戴培峰、曾子祐先前都曾在徵詢範圍內，讓棒協、球團及選訓單位之間的溝通過程引發討論。

蔡其昌說明，聯盟事前並未掌握棒協與個別球團的徵詢及協調內容，因此本次領隊會議也沒有針對此事進行討論；聯盟是在媒體報導後，才進一步了解相關情況。

對於未來國際賽徵召機制，聯盟希望棒協能先通知中職，再由聯盟與6支球團進行協調，彙整各隊球員狀況及可供參考的人選，最後再與國家隊教練團及選訓單位交換意見。

聯盟認為，若能建立棒協、聯盟與球團之間的三方溝通機制，不僅可以掌握球員當下的身體狀態及出賽安排，也能在國家隊戰力需求與中職球季之間尋求平衡，降低人選確定後再出現爭議的可能。

除了國際賽徵召議題，本次領隊會議也完成2027年球季賽程抽籤，結果目前暫不對外公布。聯盟希望先依照抽籤結果，提早與各球場協調檔期，其中也包括台北大巨蛋的場次安排。

針對大巨蛋賽事，各球團需求並不一致，部分球隊希望增加主場場次，也有球隊認為維持現有數量即可；聯盟接下來將彙整6隊需求，再統一與大巨蛋方面協商，因此明年實際安排場次仍未定案。

領隊會議同時通過球員請假及一、二軍升降規定的調整，依照原有制度，球員請假離開一軍名單後，必須在二軍滿10天，才能重新登錄一軍，可能使球員因家庭因素請假後，無法立即回到球隊出賽。

未來婚假、喪假及陪產假將設立例外規定，球員完成請假程序後，可在假期結束時立即回到一軍，不必再受到下二軍滿10天的限制，讓制度更符合球員實際的家庭需求。

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、台鋼雄鷹、棒球、亞運、陳昭如、劉東洋、蔡其昌

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