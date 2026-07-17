快訊／亞運徵召爭議延燒！富邦、台鋼聯合澄清

▲富邦悍將領隊陳昭如。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

2026年名古屋亞運棒球代表隊名單公布後，富邦悍將、台鋼雄鷹皆無球員入選，引發外界討論；兩隊領隊陳昭如、劉東洋17日在中職領隊會議後聯合說明，強調球團收到棒協徵詢後，確實曾提出其他建議人選，但這是正常的溝通與協調過程，並非拒絕徵召，若教練團最終仍指定戴培峰、曾子祐參賽，兩隊一定會配合。

本屆亞運棒球代表隊24人名單共有13名職業球員，其中5人來自中職，分別為樂天桃猿陳晨威、中信兄弟黃韋盛、味全龍劉基鴻，以及統一獅朱迦恩、張翔。

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不過，中職5名球員僅來自4支球隊，富邦、台鋼皆無人入選；由於先前傳出原始規劃希望中職6隊各支援1人，富邦捕手戴培峰、台鋼內野手曾子祐也曾在徵詢範圍內，最終兩人未進入名單，讓球團與棒協之間的協調過程受到關注。

劉東洋今日代表兩隊說明，富邦與台鋼收到棒協徵詢後，都有提出其他人選，希望讓選訓委員及中華隊教練團進一步評估，「我們提出這個人選，是希望了解在棒協提出的人選之外，有沒有其他兩隊的選手，可以考慮納入。」

他強調，兩隊提出名單不代表拒絕徵召，「並不是我們要拒絕徵召這件事情，這個要先做一個說明。」

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／記者李毓康攝）



陳昭如強調，球團從未拒絕徵召，也不是不願派出球員，球團在四月底提交包含多位優秀選手名單，最終棒協提出最終人選為戴培峰，最終人選仍應尊重選訓會決定，若中華隊仍希望徵召戴培峰，球團一定配合。

陳昭如指出，從4月繳交初步名單，到球團6月底收到正式徵詢，中間相隔約兩個月，每名球員的身體狀態及球隊使用情況都可能出現變化，因此過去國際賽徵召時，教練團、聯盟與球團之間本來就會持續交換資訊。

劉東洋則重申，兩隊從未拒絕配合國家隊，「如果棒協、中華隊教練團或選訓委員，最後還是希望他們提出的人選，尤其是列管選手參加，我們一定必須配合。」

針對球團是否希望選訓單位不要優先選擇戴培峰、曾子祐，劉東洋回應，球團的確曾提出其他建議人選，但若選訓單位不接受，並再次明確表示仍希望徵召戴培峰、曾子祐，球團最終仍會配合。

不過，兩隊也證實，在提出其他人選後，並未再收到選訓單位堅持徵召戴培峰、曾子祐的通知，最後名單則改由其他球員入選。