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攻城獅戰力再升級！「經驗值前鋒」蘇奕晉加盟　合體老戰友盧冠軒

▲攻城獅戰力補強，中華隊國手等級前鋒蘇奕晉加盟。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅戰力補強，中華隊國手等級前鋒蘇奕晉加盟。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅補強再出招！球團今日宣佈，擁有豐富國手資歷的全能前鋒蘇奕晉正式加盟，新賽季他將披上41號戰袍進軍風城。攻城獅總經理張樹人強調，蘇奕晉具備優異的策應與投射能力，期盼他的加入能為本土禁區注入經驗值，並帶領隊中的年輕學弟成長。

現年32歲、身高195公分、體重95公斤的蘇奕晉，過去曾是2017年世大運、2020年亞洲盃資格賽的中華隊成員。近年他先後效力於台中太陽、臺南台鋼獵鷹及臺北台新戰神，是國內籃壇公認具備「高球商」的內線戰力。

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對於此次延攬蘇奕晉，攻城獅總經理張樹人表示，「爭取奕晉加盟的主要原因，是希望增強本土禁區的經驗值。除了相信他優異的策應與投射能力能讓團隊進攻更完整，也希望他能在日常訓練中，將寶貴經驗傳承給年輕球員。」

談到最終選擇加盟「獅紫軍」的契機，蘇奕晉坦言，「球隊完善的體系、球團的經營方式，以及全台最瘋狂的主場應援文化，是我決定加入的關鍵。」來到新環境後，蘇奕晉也將扮演陣中的資深角色，他強調自己已做好準備，期許能成為學弟們眼中的稱職「老大哥」。

近幾季因洋將戰力配置，蘇奕晉的上場時間略受限制，對此他心態相當成熟，「上場時間是從訓練表現爭取來的，現階段我必須先熟悉教練團與隊友的習性，透過日常表現取得信任。」

值得一提的是，蘇奕晉此次加盟也將與昔日台中太陽時期的老隊友盧冠軒再度聚首。蘇奕晉笑說，「有冠軒在對我幫助很大，我們過去合作過，接下來我們都算隊上偏資深的球員，要一起分擔領導團隊的任務。」

展望全新賽季，蘇奕晉目標明確，「攻城獅去年已經展現截然不同的團隊球風，希望我能迅速融入，幫助球隊比去年更進一步，全力衝擊總冠軍！」

關鍵字： 蘇奕晉攻城獅TPBL台籃

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