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惜敗世界第1！　葉宏蔚、詹又蓁混雙止步日本賽8強

▲▼國訓中心2026名古屋亞運培訓隊媒體日採訪 - 中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲葉宏蔚、詹又蓁在日本公開賽飲恨止步8強。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

總獎金85萬美元的超級750系列日本羽球公開賽，23日展開各項8強爭奪戰。台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁遭遇「硬仗」，面對現任世界排名第1的中國強敵馮彥哲、黃東萍，葉詹配最終以5比21、17比21敗下陣來，無緣挺進4強。隨著混雙全軍覆沒，台將目前僅剩女雙林芝昀、許尹鏸力拚晉級希望。

目前世界排名第10的葉宏蔚、詹又蓁，今年曾在全英公開賽攜手奪冠，展現不俗默契，全英賽後最佳成績則維持在8強。兩人接下來也將扛起重任，代表台灣出征名古屋亞運。

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本週葉詹配在日本賽狀況穩定，首輪先擊退泰國組合，昨日更在16強激戰3局，力克世界排名第6的中國組合郭新娃、陳芳卉。今日挑戰頭號種子馮彥哲、黃東萍，雙方過去兩度交手，葉詹配尚未取得勝績。

今日首局葉宏蔚、詹又蓁發揮受限，開局便陷入苦戰，遭對手強勢進攻壓制，以5比21丟掉首局。次局兩人重整旗鼓，開局一度取得領先優勢，展現韌性，但世界第一的中國組合調整極快，隨即找回節奏超車。儘管葉詹配在局末展現頑強鬥志，連續化解對方2個賽末點，可惜最終仍未能逆轉，以17比21吞敗，止步8強。

至於另一組台灣混雙、世界排名第20的楊博軒、胡綾芳，今日同樣面臨苦戰，在與地主日本組合古賀輝／齋藤夏激戰3局後，以14比21、21比17、13比21遺憾落敗，同樣無緣4強。

在混雙組合相繼落馬後，台灣軍團目前僅剩女雙林芝昀、許尹鏸在陣中奮戰，她們將與印尼組合爭奪最後的4強門票，力拚續留賽場的機會。

▲▼國訓中心2026名古屋亞運培訓隊媒體日採訪 - 中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲葉宏蔚、詹又蓁也是本屆名古屋亞運培訓國手。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 葉宏蔚詹又蓁羽球日本公開賽

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