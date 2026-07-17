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法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

▲法國隊頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩與法國無緣爭冠，季軍戰恐出現陣容大洗牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「高盧雄雞」法國隊在本屆世界盃準決賽以0比2不敵西班牙，正式宣告無緣爭冠。這場失利似乎對全隊造成巨大打擊，根據法媒《隊報》報導，法國球員目前士氣跌至谷底，不僅對週日與英格蘭的季軍戰缺乏動力，甚至傳出多名球員已提前規劃賽後假期，歸心似箭的氛圍籠罩全隊。

身為奪冠大熱門，法國隊此次目標唯有冠軍，但在遭到西班牙橫掃後，球隊內部傳出「無心戀棧」的聲音。據內部消息人士透露，「你覺得他們還想踢這場比賽嗎？答案顯然是否定的。這支球隊來到世界盃的目標從不是季軍，如今被迫要參加這場無關冠軍的比賽，所有人都感到十分沮喪。」

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報導更指出，部分球隊核心成員已經開始規劃賽後的度假行程，計畫在季軍戰結束後直接前往度假勝地，而非隨隊返回法國。面對球員低落的鬥志，主教練德尚（Didier Deschamps）正積極與教練團溝通，試圖在短時間內重塑球隊目標，挽回崩潰的士氣。

為了應對球員的心理疲態，外界預期德尚在對陣英格蘭的季軍戰中，將會進行「大變陣」，大幅度輪換陣容，改由渴望表現的替補小將或全新陣容出擊，希望能以職業態度完成最後一舞。

另一方面，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前受訪時也直言不諱，坦言「根本沒人想踢季軍戰」。不過圖赫爾也強調，「雖然現實如此殘酷，但我們依舊會拿出職業球員應有的態度，全力以赴對待這場比賽。」

這場被外界戲稱為「最不想踢的比賽」的英法大戰，究竟法國隊能否及時找回尊嚴，還是會如同傳聞中「心不在焉」地應戰，將成為週日季軍賽的關注焦點。

關鍵字： 2026世足世界盃法國英格蘭季軍戰

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