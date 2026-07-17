哈蘭德遊艇揮桿大秀驚人怪力！度假影片卻讓網友吵翻

實習記者陳鈺唐／綜合報導

挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在世界盃率隊締造隊史最佳8強成績後，近日前往義大利度假，他在遊艇上大秀高爾夫球技，以左打姿勢轟出強勁開球。不過影片曝光後，除了吸引大批球迷按讚，也因朝海中擊球引發環保疑慮，在網路上掀起正反兩極討論。

PGA巡迴賽官方Instagram發布影片，寫下「哈蘭德進入休賽季模式（Haaland is in offseason mode）」。影片中，赤裸上身的哈蘭德站在遊艇甲板上的擊球墊，以左打姿勢朝著地中海揮出一記全力開球。雖然無法看見球最後的落點，但他驚人爆發力以及強勁的揮桿引起球迷熱議。

影片曝光後，哈蘭德本人也親自在留言區留下兩個表情符號，向球迷表達感謝，不少球迷紛紛回應，「他是史上最偉大的球員」、「我到現在還沒走出世界盃輸球的失落」。

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不過，這段影片也引發部分網友質疑，若高爾夫球直接落入海中且未被回收，恐對海洋環境造成負擔，紛紛留言表示「不要再把塑膠丟進海裡了」、「那顆球最後怎麼辦？」也有人認為只是休假期間的娛樂活動，不必過度解讀。隨著正反意見湧入，讓這支看似輕鬆的度假影片意外掀起環保與娛樂之間的討論。

▲挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）