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蜘蛛人降臨大巨蛋！富邦悍將「POWER NIGHT」抽電影票、踩草皮

▲蜘蛛人降臨大巨蛋！富邦悍將「POWER NIGHT」抽電影票、踩草皮。（圖／富邦悍將提供）

▲蜘蛛人降臨大巨蛋！富邦悍將「POWER NIGHT」抽電影票、踩草皮。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

富邦悍將前進臺北大巨蛋舉辦主場賽事，7月28日、29日攜手富邦投信推出「POWER NIGHT」主題日，邀請悍將家人們下班後穿上球衣，拿起應援毛巾，一同進場為悍將加油，28日賽前將由熱情支持棒球的富邦投信董事長為大家開出精彩好球！適逢年度超級英雄鉅作《蜘蛛人：重生日》即將上映，蜘蛛人將特地現身悍將主場與大家見面，29日賽前將由蜘蛛人為比賽開球！

平日下班後走進大巨蛋看球，悍將準備豐富實用的進場贈品要送給大家，包括兼具冰敷與熱 敷功能的「悍將雙寶凝珠冷熱貼」，28日發放 FRANKIE 款，29日則發放BONNIE款，讓 悍將雙寶時時刻刻陪伴球迷。

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此外，還有專為高效補充電解質與水分而生的「HYZO 超水準-運動補給飲」，幫助身體在每一次消耗後迅速回到理想狀態；一包一口便利不沾手、帶來快樂童年滋味的「小王子麵」以及【蜘蛛人：重生日】「拇指扇」要送給進場的球迷們，各項贈品每日數量有限，送完為止。

配合年度超級英雄鉅作《蜘蛛人：重生日》即將上映，「超級英雄」蜘蛛人將特地現身悍將 主場與大家見面。蜘蛛人不僅將於28日的主場賽事中驚喜閃現，更將在29日擔任開球嘉賓，親自為悍將開出正義的好球。

▲蜘蛛人降臨大巨蛋！富邦悍將「POWER NIGHT」抽電影票、踩草皮。（圖／富邦悍將提供）

主題日期間下午5點至晚間8點的進場期間，悍將APP會員只要完成進場感應任務，並至點數任務專區扣除5點，即可參加《蜘蛛人：重生日》電影交換券抽獎活動。活動每日將抽出25組幸運兒，每組可獲得兩張電影交換券，邀請球迷一起進影院見證英雄再現。

精彩的比賽結束後，還有機會踏上大巨蛋的草皮感受職業級的氛圍，28日賽後將舉辦「悍你踩草皮」活動，開放500名球迷進場體驗約20分鐘的草皮漫步時光，球迷朋友可事先透過悍將APP扣除99點兌換該場次的活動條碼，並於當日賽後憑條碼依工作人員指示排隊入場(參加者請務必穿著平底運動鞋），更多活動詳情請見富邦悍將官方粉絲團。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將蜘蛛人大巨蛋

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