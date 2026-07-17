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想打到40歲卻有變數！佛里曼談退休規劃：不會打那麼久

▲佛里曼（Freddie Freeman）與家人一同出席明星賽紅毯活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里曼（Freddie Freeman）與家人一同出席明星賽紅毯活動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）近日表示，自己對退休時間的規劃已出現變化。原本一直希望能打到40歲，但隨著第4個孩子出生，加上現有合約將於2027年到期，他坦言未來是否能繼續站上大聯盟舞台，不只取決於自己的想法，也得看球團是否願意續約。

36歲的佛里曼仍是道奇打線主力，本季也入選生涯第10次明星賽。明星賽紅毯活動上，他抱著今年4月出生的小女兒，與妻子及3名兒子一同亮相，展現幸福家庭生活。

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談到退休規劃時，佛里曼表示，「我一直想打到40歲，那代表我還要再打3年。」不過，當被問到是否會打得更久時，他笑著回應，「我不會打那麼久。」

佛里曼過去曾透露，希望在40歲時退休，但第4個孩子出生後，也曾暗示可能提前告別球場。如今他再次談及未來，顯示對退休時間已沒有過去那麼篤定。

此外，佛里曼與道奇的合約將持續至2027年球季結束，若想完成40歲退休的目標，勢必還得再簽下一份新合約。對此他表示，「我不會去設定下一份合約要簽幾年，現在只專注於今年。如果能在大聯盟打滿20個球季，那會是一件很酷、很特別的事。」

美媒《Sports Illustrated》分析指出，佛里曼雖然是道奇爭取世界大賽3連霸不可或缺的核心戰力，但他與球隊的合約將在2027年球季結束後到期。若想完成40歲退休的目標，就必須再獲得一紙新合約。屆時道奇是否願意續留一名40歲的老將，以及佛里曼是否還能維持競爭力，都將成為左右他生涯長度的關鍵。

關鍵字： 佛里曼道奇退休明星賽

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