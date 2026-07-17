世足冠軍戰裁判出爐！50場歐冠名哨主吹　亞洲睽違16年再登最高殿

▲名哨溫契奇（Slavko Vinčić）擔任本屆世界盃冠軍戰的主審。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

萬眾矚目的美加墨世界盃決賽即將20日點燃戰火，由西班牙強碰阿根廷爭奪大力神盃！國際足總（FIFA）今（17）日正式公布決賽執法名單，由46歲斯洛維尼亞籍名哨溫契奇（Slavko Vinčić）擔任主審。值得一提的是，亞洲裁判睽違16年再次躋身決賽執法陣容，在全球球迷間引發熱烈討論。

46歲歐冠名哨扛重任！溫契奇連兩屆登世足舞台

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執掌本屆決賽判決的溫契奇大有來頭，他擁有高達50場歐洲冠軍聯賽（UCL）的執法經驗，更是2021-22賽季歐霸盃決賽，以及2022-23賽季歐冠決賽的主審，控場能力備受肯定。這也是溫契奇生涯第二次踏上世足賽舞台，上屆他曾吹判過阿根廷對沙烏地阿拉伯、威爾斯對英格蘭的賽事；本屆則一路擔綱巴西對摩洛哥、約旦對阿爾及利亞，以及墨西哥對厄瓜多的主審，大賽經驗極度豐富。

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....????



Congratulations, Slavko Vinčić! ???? pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

亞洲之光閃耀決賽 約旦裁判寫下16年新猷

除了主審之外，兩名副審皆由溫契奇的斯洛維尼亞同鄉克蘭奇尼克（Tomaž Klančnik）與科瓦契奇（Andraž Kovačič）擔任。然而這份名單最讓亞洲球迷關注的延伸亮點，在於第4裁判與候補副審全由約旦籍裁判包辦，分別為馬哈德梅（Adham Makhadmeh）與阿爾卡夫（Mohammad Al-Kalaf）。這是繼2010年日本籍的西村雄一與相樂亨之後，睽違16年再度有亞洲裁判站上世足決賽的最高殿堂，象徵亞洲足壇發展的一大里程碑。

多國頂尖裁判匯聚！VAR團隊名單同步揭曉

面對強度極高的西阿爭冠戰，影像輔助裁判（VAR）團隊也精銳盡出。VAR由德國籍的丹克特（Bastian Dankert）負責，助理VAR（AVAR）則交給哥倫比亞籍的加洛（Nicolás Gallo）以及卡達籍的阿爾馬里（Khamis Al-Marri）共同協作。這也是連續兩屆世界盃決賽，皆由歐洲籍裁判擔任主審，各國頂尖裁判將齊心確保這場巔峰對決的絕對公平。