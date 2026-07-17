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詹皇去哪牽動全聯盟！NBA主席坦言受影響：希望他快點決定

▲▼詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

NBA總裁席佛（Adam Silver）近日透露，聯盟至今仍未完成2026-27賽季賽程規劃，而最大變數之一正是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的自由市場動向。他坦言，詹姆斯最終加盟哪支球隊，將直接影響開幕週、聖誕大戰等焦點賽事安排，希望他能盡快做出決定。

席佛近日出席CNBC Sport x Boardroom共同舉辦的活動時表示，「我們必須完成賽程，而LeBron去哪裡打球，將會影響賽程安排，包括開幕週、聖誕大戰，所以我希望他趕快做出決定。」

席佛指出，詹姆斯仍是聯盟最具話題性的球星之一，他的去向不僅牽動各隊補強布局，也將影響轉播單位安排全國直播賽事。NBA新賽季賽程通常會在8月中旬公布，在詹姆斯尚未拍板前，聯盟仍須保留調整空間。

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不只聯盟在等詹姆斯，有意爭取他的球隊也都在持續觀望。熱火17日(台灣時間)舉辦記者會，正式介紹休賽季重磅補強「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），不過總裁萊利（Pat Riley）的一番話，卻讓外界再次將焦點放回詹姆斯身上。

萊利表示，「我們已經讓一架飛機降落了，現在還有另一架要降落。」外界普遍解讀，他口中的「另一架飛機」正是詹姆斯。根據外媒報導，熱火、騎士與76人都是詹姆斯考慮中的落腳處。

隨後萊利受訪時坦言，球隊過去兩周已與詹姆斯接觸，但目前只能耐心等待，「現在我們跟大家一樣，只能等著看他會怎麼決定，再看看接下來會發生什麼。」

從聯盟主席席佛到熱火總裁萊利，都公開表示正在等待詹姆斯做出決定，也顯示這位天王級球星的一舉一動，仍持續牽動整個NBA休賽季的市場發展與新球季規劃。

關鍵字： 詹姆斯NBA席佛熱火自由市場

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