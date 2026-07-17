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奧利塞心向皇馬？法媒爆已向姆巴佩探路　拜仁強硬拒談轉會

▲Michael Olise。（圖／路透）

▲Michael Olise。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

拜仁慕尼黑法國國腳奧利塞（Michael Olise）的轉會傳聞持續延燒，法國媒體指出，他有意轉戰西甲豪門皇家馬德里，甚至已向國家隊隊友打聽相關情況；不過德媒方面卻提出完全不同的說法，強調球員傾向留隊，拜仁也沒有開啟轉會談判的打算。

奧利塞目前正迎來加盟拜仁後的第2個賽季，上季在各項正式賽事共出賽51場，繳出22進球、31助攻的亮眼成績，迅速成為球隊進攻端的重要核心。

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本屆世界盃期間，奧利塞同樣是法國隊不可或缺的主力，並在球隊挺進4強的過程中送出6次助攻，表現受到外界高度關注。

皇家馬德里過去便多次被傳出對奧利塞抱有興趣，儘管俱樂部官方否認曾參與相關接觸，但根據法國《隊報》報導，奧利塞本人確實希望加盟皇馬。

報導指出，奧利塞已向效力皇家馬德里的法國隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）以及楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）詢問俱樂部相關情況，而皇馬高層也已掌握球員的轉會意願，預計將在世界盃賽事結束後採取更具體的行動。

不過，德國《天空體育》卻披露截然不同的消息；報導強調，奧利塞目前較傾向繼續留在拜仁，球員陣營也未曾向俱樂部表達離隊意願。

關鍵字： 2026世足、法國、足球、奧利塞、姆巴佩、拜仁慕尼黑、皇家馬德里

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