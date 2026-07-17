世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

▲阿根廷、西班牙強碰世界盃決賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界盃將於台灣時間20日凌晨迎來最終決戰，由衛冕冠軍阿根廷對決西班牙，美媒《ESPN》賽前邀集9名記者進行預測，其中7人看好西班牙奪冠，僅2人認為阿根廷能完成2連霸。

西班牙雖在小組賽首戰遭維德角逼和，但之後一路闖進決賽，僅在8強對比利時時失掉本屆唯一1球，4強更以2比0擊敗法國晉級，前鋒奧亞薩瓦（Mikel Oyarzabal）本屆已攻進5球，其中淘汰賽包辦3球，被《ESPN》點名為西班牙最重要的進攻核心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿根廷則一路驚險過關，32強歷經延長賽才以3比2擊敗維德角，16強淘汰埃及、8強擊敗瑞士，4強則在比賽尾聲連進2球，以2比1逆轉英格蘭闖進決賽。

39歲的梅西（Lionel Messi）本屆已攻進8球，與法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）並列金靴榜首位，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）及費南德斯（Enzo Fernández）也持續提供火力支援。

《ESPN》分析認為，本場決賽將是兩種不同足球風格的對決，西班牙擅長控球與中場組織，在4強擊敗法國一役完全掌握比賽節奏，阿根廷則擅長利用中場人數優勢與梅西串聯進攻，並多次在比賽尾聲完成逆轉。

《ESPN》指出，西班牙若能維持90分鐘的控球節奏，不被阿根廷拖入混戰，將有機會拿下隊史第2座世界盃冠軍。

最終在9名《ESPN》記者中，有7人預測西班牙封王，比分多集中在2比1或3比1；另外2人則看好阿根廷以2比1獲勝，完成世界盃2連霸。