世界盃決賽門票飆天價！官方最低21.8萬　轉售價最高喊3.39億

▲世界盃決賽開踢前，門票價格飆出驚人天價。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃決賽將於台灣時間20日在美國紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍。隨著本屆比賽進入倒數，門票價格也水漲船高，FIFA近日加開販售官方門票，最低票價就要7380美元（約新台幣21.8萬元），而官方認證轉售平台更出現最高1150萬美元（約新台幣3.39億元）的驚人開價。

根據FIFA公布的最新票價，一般座位最低售價為7380美元（約新台幣21.8萬元），視野較佳的座位則要1萬9995美元（約新台幣59萬元），最前排座位更高達3萬2970美元（約新台幣97萬元）。

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令人驚訝的是，西班牙《馬卡報》指出，這些座位都不是包廂、場邊貴賓席，也沒有附餐飲或其他專屬服務，只是一般觀眾席位。由於本屆世界盃採用動態票價制度，門票價格會隨市場需求調整，因此決賽票價隨著開賽時間接近持續攀升。

報導指出，本屆世界盃開賣初期，視野較佳座位的售價約為6730美元（約新台幣19.8萬元），如今已漲至近2萬美元，價格幾乎翻了3倍。

此外，在FIFA官方認證的轉售平台上，賣家可自行設定售價，目前球門後方下層看台有4張門票，每張開價230萬美元（約新台幣6782萬元），網站上的門票價格最高更來到1150萬美元（約新台幣3.39億元），高昂票價也讓這場西班牙與阿根廷的冠軍戰再度成為外界熱議焦點。