阿根廷拚世界盃連霸　總統因迷信拒絕現場助陣：我會待在官邸

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷將在世界盃冠軍戰迎戰西班牙力拚連霸，不過總統米雷伊（Javier Milei）確定不會親自前往現場助陣；他坦言，自己是基於迷信考量，決定繼續留在總統官邸觀看比賽，甚至還會穿上此前陪伴阿根廷一路連勝的同一件厚外套。

阿根廷本屆賽事前7場比賽全部獲勝，身為衛冕軍的他們，將在20日與西班牙爭奪冠軍；外界原先普遍預期，米雷伊可能前往現場，與他的政治盟友、美國總統川普（Donald Trump）及國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）一同觀戰。

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不過，米雷伊接受布宜諾斯艾利斯當地廣播電台《El Observador》訪問時，直接否定赴美觀戰的可能性；被問到是否會前往紐澤西觀看決賽，米雷伊斬釘截鐵的回答，「絕對不會。」

他接著表示，「我會繼續在奧利沃斯總統官邸觀看所有比賽。」

▲Lionel Messi。（圖／路透）



主持人進一步詢問，留在家中是否與迷信有關，米雷伊給出肯定答案，並透露自己在本屆世界盃期間一直遵守的另一項特殊儀式。

「因為天氣很冷，而且我不開暖氣，所以我會穿著一件印有石油公司標誌的外套；對瑞士的那場比賽，我當時覺得非常熱，就把外套脫掉，結果對方馬上攻進一球，我隨即把外套穿回去，從那之後就再也沒有脫下來。」

為了幫助阿根廷國家隊連續第2屆捧起世界盃冠軍，米雷伊強調，自己在決賽當天不僅會留在相同地點看球，也將繼續穿著這件被他視為幸運象徵的厚外套。

迷信與固定儀式在世界足壇相當常見，不少球員和球迷深信，某些特定行為能為支持的球隊帶來好運，甚至讓對手遭遇厄運；在拉丁美洲，尤其是足球文化濃厚的阿根廷，這類被稱為「cábalas」的儀式性信念與習慣，更具有特殊分量。

在這樣的迷信文化下，即使只是微小的動作，也可能被球迷賦予非比尋常的意義；本屆世界盃期間，一段在網路上廣泛流傳的影片顯示，一群阿根廷球迷在對埃及的比賽中開始朗讀《聖經》，阿根廷也恰巧從那一刻開始進球，讓這群球迷此後每一場比賽都必須重複相同儀式。

▲西班牙Lamine Yamal。（圖／路透）



另一種在阿根廷相當常見的做法，則是將對手球員的模型，或寫著對方球員姓名的紙條放進冷凍庫，希望藉此「凍結」對手的表現。

事實上，阿根廷歷任總統對於是否親自出席世界盃關鍵賽事，一向抱持謹慎態度，原因就是擔心為國家隊帶來厄運。

這項禁忌最早可追溯至1990年世界盃，當時的阿根廷總統梅內姆（Carlos Menem）在球隊首戰前探視國家隊，結果阿根廷爆冷敗給喀麥隆。

梅內姆隨後被球迷貼上「mufa」的標籤，也就是會帶來霉運的「掃把星」；自此之後，沒有任何一位阿根廷在任總統曾親自到場觀看國家隊比賽。