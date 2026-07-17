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FIFA引進美式文化首推世界盃冠軍戒！全球限量2026枚

▲▲2026年世界盃冠軍除了捧起大力神盃，還將首度獲頒專屬冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社））

▲2026年世界盃冠軍除了捧起大力神盃，還將首度獲頒專屬冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

國際足總（FIFA）於17日(台灣時間) 宣布一項歷史性創舉，將首度為世界盃冠軍隊打造並頒發「冠軍戒」（Championship Ring），把美國職業運動長年流行的冠軍戒文化引進世界盃，象徵冠軍榮耀除了大力神盃外，未來還將擁有專屬的冠軍戒作為紀念。

FIFA表示，這款冠軍戒將以2026年世界盃為名，全球僅限量打造2026枚，每枚戒指都擁有獨立編號。其中30枚將專屬頒發給世界盃冠軍隊成員，其餘1996枚則會作為官方授權商品，在全球限量販售，提供球迷收藏。

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冠軍戒採雙面設計，一側刻有世界盃冠軍獎盃圖樣，另一側則會依據奪冠球隊的身分進行客製化，包括國家代表元素、球隊識別等專屬設計，每一枚戒指都會依配戴者手指尺寸量身打造，並附有官方真品認證證書，凸顯其紀念與收藏價值。

根據FIFA規劃，決賽結束後，冠軍隊隊長與總教練將率先獲頒一枚紀念版臨時冠軍戒，待所有客製化程序完成後，再正式製作30枚專屬冠軍戒，交付給冠軍隊。

冠軍戒文化在美國職業運動相當盛行，包括NBA、NFL、MLB及NHL等聯盟，冠軍球隊都會在奪冠後獲頒專屬冠軍戒，不僅象徵球隊榮耀，也是球員生涯最具代表性的紀念品之一。如今FIFA也首度將這項傳統引進世界盃，希望為全球最高殿堂的足球賽事增添新的冠軍象徵。

本屆世界盃決賽將於台灣時間20日登場，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍。除了大力神盃外，兩隊也將競逐世界盃史上第一批冠軍戒，讓這場冠軍戰再添一項歷史意義。

關鍵字： 世界盃FIFA冠軍戒西班牙阿根廷

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