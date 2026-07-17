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阿根廷球員舉爭議布條免禁賽？FIFA擬以罰款處分

▲▼阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示宣示福克蘭群島（Falkland Islands）主權的布條。（圖／路透）

▲阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示宣示福克蘭群島（Falkland Islands）主權的布條。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

阿根廷在世界盃4強以2比1逆轉擊敗英格蘭後，多名球員高舉涉及福克蘭群島主權爭議的布條慶祝，引發政治風波。據日媒《體育報知》16日報導，國際足總（FIFA）已展開調查，預計將朝罰款等處分方向處理，但相關球員應不至於遭禁賽，仍可望出戰19日對西班牙的決賽。

阿根廷擊敗英格蘭後，後衛利馬丁尼茲（Lisandro Martínez）、中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）等人，面帶笑容高舉寫有西班牙文「Las Malvinas son Argentinas（馬爾維納斯屬於阿根廷）」的布條，並朝看台上的球迷展示。

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由於FIFA明文禁止球員在賽事中傳遞政治性主張，此舉被認為可能違反相關規範，英國政府官員也要求FIFA展開全面調查，事件持續延燒。 外媒指出，FIFA目前已著手調查，並研議以罰款等方式處分，但應不會祭出決賽禁賽。這也意味著，參與展示布條的阿根廷球員，大多仍可在19日對西班牙的冠軍戰登場。

福克蘭群島在阿根廷被稱為「馬爾維納斯群島」，英國與阿根廷長期存在主權爭議。1982年，兩國曾為此爆發長達74天的福克蘭戰爭，造成649名阿根廷軍人、255名英國軍人死亡，雙方罹難人數超過900人。

根據英國《衛報》報導，馬丁尼茲賽後表示，「如果當年的退伍軍人看到這一幕，應該會流下眼淚。我不知道是否會受到處分，但我們想表達那座島嶼屬於我們。」 帕雷德斯（Leandro Paredes）也說，這是阿根廷一段令人痛苦的歷史，球員帶著為退伍軍人與罹難者而戰的心情投入這場比賽。

依照FIFA球場行為規範，嚴禁攜帶或展示包含政治、侮辱或歧視訊息的旗幟及布條。另一方面，海外媒體與社群近期也持續質疑，阿根廷在本屆世界盃是否獲得裁判判決上的優待，再度引發討論。

關鍵字： 阿根廷FIFA福克蘭世界盃政治風波

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